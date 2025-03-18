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    美國本週將執行4起死刑 路易斯安那州重啟氮氣處決引爭議

    路易斯安那州46歲死囚傑西·霍夫曼（Jessie Hoffman），預定當地時間18日伏法，接受「氮氣處決」。（美聯社）

    路易斯安那州46歲死囚傑西·霍夫曼（Jessie Hoffman），預定當地時間18日伏法，接受「氮氣處決」。（美聯社）

    2025/03/18 16:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國死刑議題持續延燒，本週將有4名死囚分別在不同州被執行死刑。其中，路易斯安那州一名46歲的男性死囚傑西·霍夫曼（Jessie Hoffman），因1996年犯下震驚社會的姦殺案，預計於18日接受美國近年來罕見的「氮氣處決」，這也是該州睽違15年後再度執行死刑。

    法新社報導，霍夫曼當年劫持28歲廣告主管莫莉·艾略特（Molly Elliott），強迫她提領200美元，隨後性侵並槍殺她，遺體隔日在珍珠河中段被發現。案件震驚社會，他於18歲犯案，兩年後被判死。

    「氮氣處決」透過面罩灌入氮氣致人窒息，全美僅阿拉巴馬州曾採用，聯合國專家批評其殘忍。地方法院曾以違反美國憲法「殘酷且不尋常刑罰」為由暫緩執行，但保守派主導的聯邦第五巡迴上訴法院推翻裁決。霍夫曼律師團向最高法院求援，主張此法干擾他佛教禪修呼吸，侵害宗教自由。律師西西莉亞·卡佩爾（Cecelia Kappel）強調，路州可選其他方式，不應剝奪其權利。

    另外，亞利桑那州53歲死囚亞倫·岡奇斯（Aaron Gunches）因2002年謀殺女友前夫，將於19日接受毒劑處決，他已放棄上訴。20日，奧克拉荷馬州56歲的溫德爾·格里森（Wendell Grissom）因2005年搶劫殺人，及佛州63歲的愛德華·詹姆斯（Edward James）因1993年姦殺女童與其祖母，均將伏法。

    美國死刑爭議未歇。1976年最高法院恢復死刑後，多數採毒劑處決，但南卡羅來納州今年3月7日以槍決執行一案。今年已執行6起死刑，去年25起。全美50州中，23州廢除死刑，3州暫停執行。

    美國各州死刑適用於觸犯州法律的罪行，這些法律由各州自行制定和執行。美國聯邦死刑則適用於觸犯聯邦法律的罪行，例如恐怖主義、毒品走私等，這些案件由聯邦政府處理。前總統拜登時期，暫停了聯邦死刑的執行。然而，川普總統計畫終止這項暫停令，並擴大死刑的適用範圍。

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