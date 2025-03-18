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    澳洲南部海邊湧現「黃綠色泡沫」 100多名衝浪客下水後身體不適

    近期澳洲南部海灘湧現外型詭異、異常厚重的「黃綠色泡沫」。（圖擷取自「Victor Harbor Community Group」臉書社團）

    近期澳洲南部海灘湧現外型詭異、異常厚重的「黃綠色泡沫」。（圖擷取自「Victor Harbor Community Group」臉書社團）

    2025/03/18 14:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期澳洲南部海灘湧現外型詭異、異常厚重的「黃綠色泡沫」，不僅導致大量海洋生物的屍體被沖上岸，當地100名衝浪客下水後，也紛紛出現身體不適症狀。收到通報的南澳州環境保護局（EPA），目前暫時將出現泡沫的海灘關閉，並與其他機構合作調查，以釐清這些泡沫成分與發生原因。

    綜合外媒報導，這起事件發生在南澳州大城阿德萊德（Adelaide）以南約80公里的懷平加海灘（Waitpinga beach）與帕森斯海灘（Parsons beach）。當地衝浪客羅蘭（Anthony Rowland）發文透露，這2處海灘上覆蓋著一層「非常厚重又綿密的黃色泡沫」，且混有綠色黏稠的骯髒污垢，海灘上更遍布死去多時的海洋生物屍體。

    羅蘭透露，自己與同伴在下水後，出現眼睛受刺激導致視力模糊的異狀，以及乾咳、喉嚨痛等呼吸道症狀，嗓子上甚至因此變沙啞，「有點像是你在清理廚房水槽之類的東西時，吸入了一種強效的清潔產品，我的喉嚨都哽住了。」不僅如此，當地超過100名衝浪客也出現類似的身體不適，讓他們擔憂這波詭異泡沫會蔓延到鄰近海域。

    羅蘭指出，海灘上與其他港口陸續有人通報發現大量海洋生物的屍體，包括魚類、章魚、葉形海龍（Leafy seadragon）等，目前他們已將相關照片等證據通報給有關部門。事後南澳州環境保護局證實這起事件，並與其他機構合作，派人前往現場採樣，初步研判泡沫來自「高溫、靜水、海洋熱浪引起的藻華現象」。

    南澳州環境保護局指出，這是一種水體中藻類數量迅速增長的現象，「目前的水溫比平常還要高了2.5°C」，目前正在進一步調查中。另外，南澳州環境部也發布一項最新公告，「紐蘭德海德保護公園（Newland Head Conservation Park）境內的懷平加海灘與帕森斯海灘，將暫時對公眾關閉，以應對該地區的魚類死亡事件。」

    這些「黃綠色泡沫」導致大量海洋生物的屍體被沖上岸。（圖擷取自「Victor Harbor Community Group」臉書社團，本報合成）

    這些「黃綠色泡沫」導致大量海洋生物的屍體被沖上岸。（圖擷取自「Victor Harbor Community Group」臉書社團，本報合成）

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