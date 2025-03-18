放話準備好生產火星太空衣 俄企：不認為美國有能力飛向火星

太空衣是保護太空人在太空不受低溫、射線等侵害並提供人類生存所需的氧氣的保護服。圖為2017年俄羅斯的太空人訓練中心工作人員在準備Orlan-MK太空衣。（歐新社）

2025/03/18 14:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）曾在今年1月就職演說中稱，打算將美國太空人送上火星。俄羅斯研發企業「星星」（Zvezda）總經理波茲德尼亞科夫（Sergei Pozdnyakov）表示，如果接到包括美國人在內的訂單，俄羅斯科學家有能力製造出飛往火星的太空衣。但他也說：「我不認為他們（美國）會在可預見的未來飛向火星。」

《俄羅斯衛星通訊社》報導，波茲德尼亞科夫透露，該企業的專家們已經開始主動研製這種太空衣，但尚未收到任何訂單。

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波茲德尼亞科夫指出，與月球不同的是，火星有大氣層，這意味著有一定的壓力。在太空衣中，至少應該有另一個熱交換器來冷卻太空人，需要一個蒸發器，「我們知道如何做到這一切。」

他指出，在製作太空衣時，應該考慮火星任務的目標是什麼。他進一步解釋稱，「一般性的飛行和返回是一回事。如果要抵達火星並在那裡工作一段時間，那是另一回事。如果要在那裡建立某種基地，那就是第三種情況了。我們將根據這些情況做決定。」

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