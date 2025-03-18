為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    放話準備好生產火星太空衣 俄企：不認為美國有能力飛向火星

    太空衣是保護太空人在太空不受低溫、射線等侵害並提供人類生存所需的氧氣的保護服。圖為2017年俄羅斯的太空人訓練中心工作人員在準備Orlan-MK太空衣。（歐新社）

    太空衣是保護太空人在太空不受低溫、射線等侵害並提供人類生存所需的氧氣的保護服。圖為2017年俄羅斯的太空人訓練中心工作人員在準備Orlan-MK太空衣。（歐新社）

    2025/03/18 14:31

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）曾在今年1月就職演說中稱，打算將美國太空人送上火星。俄羅斯研發企業「星星」（Zvezda）總經理波茲德尼亞科夫（Sergei Pozdnyakov）表示，如果接到包括美國人在內的訂單，俄羅斯科學家有能力製造出飛往火星的太空衣。但他也說：「我不認為他們（美國）會在可預見的未來飛向火星。」

    《俄羅斯衛星通訊社》報導，波茲德尼亞科夫透露，該企業的專家們已經開始主動研製這種太空衣，但尚未收到任何訂單。

    波茲德尼亞科夫指出，與月球不同的是，火星有大氣層，這意味著有一定的壓力。在太空衣中，至少應該有另一個熱交換器來冷卻太空人，需要一個蒸發器，「我們知道如何做到這一切。」

    他指出，在製作太空衣時，應該考慮火星任務的目標是什麼。他進一步解釋稱，「一般性的飛行和返回是一回事。如果要抵達火星並在那裡工作一段時間，那是另一回事。如果要在那裡建立某種基地，那就是第三種情況了。我們將根據這些情況做決定。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播