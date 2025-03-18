比臭豆腐還臭？ 英國「臭襪子花」開了

加彭假水生芋的花朵呈喇叭狀，有助於散發其獨特的氣味。（圖擷取自Kew Gardens官網）

2025/03/18 11:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國皇家植物園邱園（Royal Botanic Gardens, Kew）近日首次公開展出原生於非洲加彭（Gabon）的瀕危熱帶植物加彭假水生芋（Pseudohydrosme gabunensis），這種植物以其獨特的「臭襪子」氣味而聞名，吸引了眾多植物愛好者的關注。

科學媒體《IFLScience》報導，這株屬於塊莖球根植物的加彭假水生芋喜好潮濕熱帶氣候，現展示於邱園威爾斯王妃溫室（Princess of Wales Conservatory）的蘭花區。園方指出，經過2022年成功人工授粉，此標本首度在英國亮相，並孕育出珍貴幼苗。

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工作人員形容其氣味「像高麗菜、起司與香港腳交織」，這異香正是誘引以腐敗有機物為食之蒼蠅與甲蟲進行授粉的自然機制，猶如大自然精心設計的訊號。

加彭假水生芋的花朵呈現喇叭狀，綠葉環繞其外，綻放時濃烈氣味瀰漫溫室，但花期僅短短48小時便匆匆凋謝。與巨花魔芋（Titan arum，俗稱屍花）每隔7年盛開1次並散發腐臭相比，這次展出雖瞬間即逝，卻意涵深遠。園方強調，此次授粉成功不僅純屬運氣，更是科學保育的重要里程碑，為瀕危物種的未來注入希望。

對植物學家與愛好者而言，這株「臭花」不僅展示出獨特風貌，更彰顯物種間繁衍進化的巧妙智慧。邱園在社群媒體上熱情宣布：「這是難得一見的自然奇景！」吸引眾多專家與參觀民眾蜂擁而至。園方還透露，館內豐富的植物收藏未來將陸續迎來更多奇花異草，令每次造訪皆充滿驚喜。

此次加彭假水生芋的展出，不僅呈現植物多樣性與進化奇蹟，更引發廣泛生態保育討論。專家指出，在全球氣候變遷與生態危機背景下，正視並保護這類瀕危物種對維護生物多樣性意義重大。儘管花期短暫，其獨特美學與生態功能已深植科學研究與大眾記憶，成為當前保育工作的一大亮點。

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