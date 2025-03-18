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    立陶宛IKEA縱火案 幕後黑手是俄羅斯情報機構

    立陶宛首都維爾紐斯一處IKEA店面去年遭到縱火，檢方追查出幕後黑手是俄羅斯情報機構格魯烏。（路透）

    立陶宛首都維爾紐斯一處IKEA店面去年遭到縱火，檢方追查出幕後黑手是俄羅斯情報機構格魯烏。（路透）

    2025/03/18 11:03

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）一處IKEA店面去年5月遭到縱火，2名烏克蘭籍青少年被捕，檢方追查出幕後黑手是俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局（GRU，又稱格魯烏），並將其歸類為恐怖主義行為。

    《BBC》報導，立陶宛檢察官烏爾貝利斯（Arturas Urbelis）表示，2名嫌犯在波蘭首都華沙被秘密接觸後，同意前往立陶宛、拉脫維亞等地對商店縱火，報酬則是1萬歐元（約新台幣36萬元）和1輛BMW。

    從去年開始，歐洲發生了一系列針對快遞公司的包裹縱火事件，最終紛紛追查到俄羅斯頭上，安全專家認為這是俄國展開的混合戰爭（Hybrid Warfare），目的是為了破壞歐洲各國對烏克蘭的支持。

    波蘭華沙一處大型購物中心去年5月也遭到縱火，總理圖斯克（Donald Tusk）在X上發文，直指立陶宛檢方的調查證實了他們之前的懷疑，亦即俄羅斯必須對維爾紐斯、華沙縱火案負責，「還好能在談判前得知這件事，這就是俄國的本性。」

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