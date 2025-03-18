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    H7N9強襲美國！ 2017年來首例 撲殺近5萬隻肉雞

    美國通報自2017年以來首起H7N9禽流感疫情，撲殺近5萬隻雞。示意圖。（彭博）

    美國通報自2017年以來首起H7N9禽流感疫情，撲殺近5萬隻雞。示意圖。（彭博）

    2025/03/18 08:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》17日報導，美國通報2017年來首起H7N9禽流感，撲殺近5萬隻雞；另有H5N1病毒株已感染人類，致蛋價飆升。

    禽流感疫情在全球掀起風暴，重創家禽產業、擾亂供應鏈，更使食品價格節節攀升。疫情蔓延至哺乳動物（包括美國乳牛），各國政府繃緊神經，嚴防新一波疫情大流行。

    世界衛生組織（WHO）指出，H7N9禽流感病毒對人類具高致死率。自2013年於中國首次發現以來，全球累計1568人感染，其中616人死亡，致死率高達39%。相較之下，近年來對家禽造成最嚴重損害、並在美國奪走一條人命的是H5N1病毒株。

    世衛組織表示，這兩種禽流感病毒目前看來都不容易人傳人。

    總部位於巴黎的世界動物衛生組織（WOAH）17日引述美國官方報告指出，密西西比州諾克蘇比郡（Noxubee）一間飼養4萬7654隻商業肉雞種雞的農場，已於3月13日確認爆發H7N9禽流感。

    密西西比州農業和衛生部門尚未對此發表評論。

    《路透》報導，川普政府執政初期，美國對禽流感的應變一度受阻，聯邦機構取消了國會簡報和與各州動物衛生官員的會議。

    儘管部分協調工作已恢復，美國農業部（USDA）也宣布將投入10億美元（約合新台幣329億元）抗疫，但H7N9疫情的爆發，無疑為美國禽流感防控帶來新的挑戰。

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