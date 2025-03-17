川普硬槓司法 驅逐委內瑞拉移民掀憲政風暴

薩爾瓦多總統府發布照片顯示，3月16日，在薩爾瓦多聖路易斯塔爾帕（San Luis Talpa），該國「恐怖主義拘留中心」（CECOT）的警衛正在轉從美國遣返的犯罪集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）嫌犯。（歐新社）

2025/03/17 19:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》17日報導，美國總統川普政府不顧聯邦法院命令，執意將委內瑞拉籍移民驅逐至薩爾瓦多，與司法部門對峙加劇，恐引發憲政危機。

哥倫比亞特區聯邦法官博斯伯格（James E. Boasberg）已裁定，政府不得援引1798年《外國敵人法》（Alien Enemies Act of 1798）遣返移民，並要求已起飛的班機返航，川普政府並未遵守法官裁定，薩爾瓦多總統布格磊更公開嘲諷此禁令。

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布格磊在社群媒體發文稱，這些移民已移往該國「恐怖主義拘留中心」（Terrorism Confinement Center），至少關押一年。他揶揄道：「哎呀，太晚了。」美國國務卿魯比歐也發文感謝布格磊，詳述移民被拘情形，卻隻字未提法院禁令。

喬治城大學法學教授蘇珀（David Super）批評：「這形同藐視法庭，飛機若想掉頭絕非難事。」

川普政府辯稱，禁令下達時已通知國務院與國土安全部，且暗示另有法律依據支持遣返，無須依賴《外國敵人法人法》。然而，法律專家仍在追查飛機於美東時間週六晚間7點26分禁令發布時的確切位置，以判斷政府是否蓄意違抗憲法制衡。

《紐時》指出，這並非單一事件。數週來，聯邦法院多次暫緩川普的多項行政命令，卻屢傳政府未遵從。例如，布朗大學醫學院腎臟移植專家阿拉維（Rasha Alawieh）博士，雖獲法院暫緩驅逐，仍於14日被遣返。

麻州聯邦法官索羅金（Leo T. Sorokin）已要求政府17日回應「故意違抗」指控。專家憂心，布格磊的嘲弄與川普高層的默許，正將美國推向憲政懸崖。

華盛頓律師扎伊德（Mark S. Zaid）警告：「法院命令遭無視，憲政危機已萌芽。」加州大學洛杉磯分校教授溫克勒（Adam Winkler）則謹慎表示，需更多事實佐證，但若時間線屬實，政府確有違令之嫌，法院須迅速制裁。民主前進組織（Democracy Forward）負責人佩里曼（Skye Perryman）強調，將透過司法確保政府問責。

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