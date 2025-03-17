譜寫愛情奇蹟！全球首例換臉換手患者與護理師共結連理

接受全臉、雙手移植的美國男子迪米歐（右）與護理師潔西卡共結連理。（圖取自IG）

2025/03/17 14:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕34歲護理師潔西卡（Jessica DiMeo）與26歲的迪米歐（Joe DiMeo）近日在美國紐澤西州西奧蘭治（West Orange, New Jersey）正式攜手步入婚姻殿堂。迪米歐是全球首位成功接受臉部及雙手移植手術的患者，這段從社群媒體萌芽的愛情故事感動無數人。

根據《每日郵報》報導，2018年，迪米歐因夜班後疲勞駕駛發生車禍，全身80%面積遭受三度燒傷。經過20次手術，2020年8月，他在德拉瓦州覓得捐贈者，接受長達23小時的臉部與雙手移植手術，成功率僅6%。迪米歐戰勝了命運，他這項世界首例手術以及漫長的康復之路，在網路上和社群媒體上引起了國際關注，護理師潔西卡便是其中1位關注者。

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2021年，迪米歐在Instagram上主動私訊潔西卡，起因是她養的波士頓㹴犬柯克蘭（Kirkland）。兩人迅速熟絡，經過三週密集聯繫，潔西卡帶著愛犬前往迪米歐的父母家初次見面，儘管相差8歲，但兩人一見鍾情，愛情迅速升溫。

2023年10月，兩人在西奧蘭治購入新居。2024年9月，迪米歐在紐約知名Peter Luger牛排館外浪漫求婚，潔西卡欣然答應。去年12月，他們在夏威夷檀香山（Honolului）的魔幻島（Magic Island）先舉辦一場小型家族婚禮，潔西卡佩戴迪米歐曾祖母的傳家婚戒，象徵家族傳承。

婚後，迪米歐每日接送潔西卡上下班，回家後復健、處理家務，並經營個人品牌「80 Percent Gone」。他熱愛烹飪，常為潔西卡準備晚餐。然而，健康挑戰如影隨形，去年迪米歐頸部傷口感染，一度住院，潔西卡憑護理專業在家協助治療，避免進一步手術。

兩人計畫迎接孩子與更多寵物，潔西卡希望有2到3個小孩。他們在社群媒體分享生活點滴，吸引數十萬粉絲追隨。儘管偶有惡意評論，他們選擇專注傳遞正能量，感動眾人。

從車禍重生到攜手共創未來，迪米歐與潔西卡用愛與堅韌書寫生命奇蹟。這段跨越逆境的愛情故事，不僅展現醫療技術的突破，更見證人性中最溫暖的光輝。

接受全臉、雙手移植的美國男子迪米歐2021年1月25日、移植手術後6個月的模樣。（美聯社資料照）

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