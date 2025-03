不甩法官！川普援引百年古法遣返黑幫 薩爾瓦多鐵腕收押震撼影片曝光

2025/03/17 14:19

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國總統川普16日公開感謝薩爾瓦多,原因是該國接收了美國驅逐的261名非法移民罪犯。薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)在社群媒體X上分享一段震撼影片,顯示這些人抵達中美洲後被全副武裝的執法人員押入監獄。

福斯新聞(Fox News)報導,川普此次動用了1798年的《外國敵人法》(Alien Enemies Act of 1798),此法允許總統不經聽證即驅逐敵國公民。然而,美國法院隨後介入,引發爭議。

請繼續往下閱讀...

這批被驅逐地非法移民共有261人,包括137名依《外國敵人法》遣返的罪犯、101名依美國移民法第8章(Title 8)遣返的委內瑞拉人,以及23名薩爾瓦多MS-13幫派成員,其中2人為幫派頭目,被薩國列為「特殊案例」。

據川普政府官員透露,這些人的犯罪紀錄涵蓋綁架、兒童性虐待、嚴重傷害、組織賣淫、搶劫及襲警等重罪。川普在社群媒體上稱他們為「邪惡的拜登和激進左派民主黨人送進美國的怪物」,並感謝布格磊協助處理這一「由民主黨無能領導造成的危機」。

事件卻在執行後生變。載運這些移民的飛機離開美國領空後,聯邦地區法官博斯伯格(James Boasberg)緊急下令停止驅逐行動,欲評估《外國敵人法》的合法性。一名不具名川普政府官員向福斯新聞表示:「命令來得太晚,飛機已進入國際空域,我們未違抗法院。」

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)也強調,該命令「缺乏法律依據」,且針對的委內瑞拉幫派「阿瓜火車幫」(Tren de Aragua)成員早已離境。她比喻道:「單一法官無權指揮一架滿載外籍罪犯的飛機。」

布格磊則宣布,這批移民已送往薩爾瓦多的「恐怖主義拘留中心」,至少關押一年。影片中,執法人員將嫌犯團團圍住,強迫低頭、剃髮,雙手反剪押入牢房,畫面極具張力。他表示,此舉不僅協助美國盟友,還能透過「零閒置」計畫讓監獄自給自足,減輕每年2億美元(約新台幣65.56億元)的負擔,並蒐集MS-13幫派情報,進一步掃蕩其殘餘勢力。

布格磊最後寫道:「願上帝庇佑薩爾瓦多與美國。」

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)也在X上讚揚布格磊,稱其為「區域內最強的安全領袖與美國摯友」。這場跨國行動展現雙方合作,卻也凸顯美國國內法令與執行的緊張關係。

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6