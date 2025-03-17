為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不甩法官！川普援引百年古法遣返黑幫 薩爾瓦多鐵腕收押震撼影片曝光

    薩爾瓦多警方16日將美國驅逐的逾200委內瑞拉幫派押解至大型監獄。（路透）

    薩爾瓦多警方16日將美國驅逐的逾200委內瑞拉幫派押解至大型監獄。（路透）

    2025/03/17 14:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普16日公開感謝薩爾瓦多，原因是該國接收了美國驅逐的261名非法移民罪犯。薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在社群媒體X上分享一段震撼影片，顯示這些人抵達中美洲後被全副武裝的執法人員押入監獄。

    福斯新聞（Fox News）報導，川普此次動用了1798年的《外國敵人法》（Alien Enemies Act of 1798），此法允許總統不經聽證即驅逐敵國公民。然而，美國法院隨後介入，引發爭議。

    這批被驅逐地非法移民共有261人，包括137名依《外國敵人法》遣返的罪犯、101名依美國移民法第8章（Title 8）遣返的委內瑞拉人，以及23名薩爾瓦多MS-13幫派成員，其中2人為幫派頭目，被薩國列為「特殊案例」。

    據川普政府官員透露，這些人的犯罪紀錄涵蓋綁架、兒童性虐待、嚴重傷害、組織賣淫、搶劫及襲警等重罪。川普在社群媒體上稱他們為「邪惡的拜登和激進左派民主黨人送進美國的怪物」，並感謝布格磊協助處理這一「由民主黨無能領導造成的危機」。

    事件卻在執行後生變。載運這些移民的飛機離開美國領空後，聯邦地區法官博斯伯格（James Boasberg）緊急下令停止驅逐行動，欲評估《外國敵人法》的合法性。一名不具名川普政府官員向福斯新聞表示：「命令來得太晚，飛機已進入國際空域，我們未違抗法院。」

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也強調，該命令「缺乏法律依據」，且針對的委內瑞拉幫派「阿瓜火車幫」（Tren de Aragua）成員早已離境。她比喻道：「單一法官無權指揮一架滿載外籍罪犯的飛機。」

    布格磊則宣布，這批移民已送往薩爾瓦多的「恐怖主義拘留中心」，至少關押一年。影片中，執法人員將嫌犯團團圍住，強迫低頭、剃髮，雙手反剪押入牢房，畫面極具張力。他表示，此舉不僅協助美國盟友，還能透過「零閒置」計畫讓監獄自給自足，減輕每年2億美元（約新台幣65.56億元）的負擔，並蒐集MS-13幫派情報，進一步掃蕩其殘餘勢力。

    布格磊最後寫道：「願上帝庇佑薩爾瓦多與美國。」

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）也在X上讚揚布格磊，稱其為「區域內最強的安全領袖與美國摯友」。這場跨國行動展現雙方合作，卻也凸顯美國國內法令與執行的緊張關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播