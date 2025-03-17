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    美空軍維修人員 涉在基地殺害女子並棄屍

    在美國南達科他州埃爾斯沃思空軍基地服役的查佩爾，涉嫌於基地內殺害女子並棄屍。圖為受害者失蹤協尋海報。（圖擷自Laura Bollock臉書）

    在美國南達科他州埃爾斯沃思空軍基地服役的查佩爾，涉嫌於基地內殺害女子並棄屍。圖為受害者失蹤協尋海報。（圖擷自Laura Bollock臉書）

    2025/03/17 13:53

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南達科他州埃爾斯沃思（Ellsworth）空軍基地附近，近日有徒步旅行的民眾發現嚴重腐爛遺體，警方追查出隸屬於第28維修中隊的24歲技工查佩爾（Quinterius Chappelle）涉嫌在基地內殺害女子並棄屍，目前已將其逮捕。

    《NBC》報導，死者為21歲女性桑格拉特（Sahela Sangrait），她去年8月10日被通報失蹤，在臉書轉發尋人海報的網友表示，桑格拉特消失前曾居住在伊格爾比特（Eagle Butte）的友人住處，當地位於空軍基地東北方約257公里處。

    網友指出，桑格拉特從朋友家離開時，透露自己要去老家博克斯埃（Box Elder）拿行李，這個地方就在埃爾斯沃思基地旁邊，目前尚不清楚她是什麼時候回到博克斯埃的。

    在桑格拉特遺體被發現後，警方循線追查出查佩爾涉嫌重大，將其逮捕並關進南達科他州彭寧頓郡監獄，至於2人之間有何關係尚待釐清，基地指揮官奧克利（Derek Oakley）強調軍方正配合警方調查。

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