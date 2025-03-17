泰國龜島22人潛水船突發大火 26歲英國女子葬身廁所

泰國潛水勝地「龜島」昨日發生船隻起火事故，當局在船上廁所發現一名英國女遊客的遺體。（擷取自泰國政府公關部第5區/臉書）

2025/03/17 14:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國南部素叻他尼府著名潛水勝地龜島（Koh Tao）昨（16）日發生驚悚火災事故，一艘載有22人的遊船行駛途中突遭火舌吞噬，濃煙直竄天際。儘管救援行動迅速展開，仍造成1名26歲英國籍女子不幸喪命，遺體最終在船上廁所被發現。

綜合泰媒報導，16日上午10時許，當時該潛水船載有22人，包括1名船長、1名船員、2名潛水助理、2名潛水教練及16名遊客，準備前往龜島熱門潛水區域。不料途中船隻引擎室突然起火，火勢迅速蔓延至船長室及船尾，現場濃煙密布，乘客與船員急忙逃生。

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初步調查顯示，疑似一名緬甸籍工人在補充潛水氣瓶時，因設備故障引發火災。附近船隻趕往救援，成功將大部分乘客及船員安全帶離，但當點名清查人員時，26歲英國籍女子亞歷珊卓（Alexandra）失蹤，最終在船上的廁所發現其遺體。據生還乘客回憶，事發前亞歷珊卓上船休息時曾進入廁所，疑因濃煙與火勢受困，無法及時逃生。

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