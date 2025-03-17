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    美喬氏超市販售德國氣泡水玻璃瓶恐致割傷 逾6萬瓶全數召回

    美國喬氏超市所販售的德國Gerolsteiner氣泡水，玻璃瓶有破裂導致割傷的風險。（圖擷自美國消費品安全委員會網站）

    美國喬氏超市所販售的德國Gerolsteiner氣泡水，玻璃瓶有破裂導致割傷的風險。（圖擷自美國消費品安全委員會網站）

    2025/03/17 11:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國喬氏超市（Trader Joe's）所販售的德國Gerolsteiner瓶裝750毫升氣泡水，由於玻璃瓶有破裂導致割傷的風險，由美國消費品安全委員會（ CPSC）宣布召回6萬1500瓶。

    《ABC》報導，召回的氣泡水批號為11/28/2024 L、11/27/2024 L，從去年12月到今年1月在美國阿拉巴馬州、阿肯色州、科羅拉多州、佛州、喬治亞州、堪薩斯州、路易斯安那州、新墨西哥州、奧克拉荷馬州、南卡州、田納西州、德州等12州銷售。

    這些氣泡水是以單瓶3美元（約新台幣99元）或15瓶為1箱販售，目前尚未收到任何受傷通報。Gerolsteiner美國進口商執行長穆格（Maarten Moog）透露，這是該款氣泡水進口35年以來首次召回。

    穆格表示，此次問題出在Gerolsteiner供應商的玻璃瓶，有缺陷的情況低於1％，氣泡水本身並沒有異常，民眾若購買到同批號的氣泡水，可持瓶子前往原購買處退款。

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