宇宙變色龍現身！ 「耀變體」BL Lacertae挑戰傳統理論

耀變體（blazar）是一種活躍星系，其核心會噴射出強大的電離物質噴流，並朝向地球。天文學家根據這些天體發射的電磁輻射特性進行分類。然而，位於蝎虎座的耀變體BL Lacertae並不完全符合任何現有類別，挑戰了這一分類系統。（圖擷取自NASA/JPL-Caltech）

2025/03/17 09:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕《每日科技網》（scitechdaily）報導，天文學家近期發現，位於蝎虎座（拉丁文Lacerta，意思是蜥蜴）、距離地球約9億光年的耀變體BL Lacertae，其X射線輻射特性變化極快，猶如宇宙中的「變色龍」。這一異常現象不僅挑戰了既有分類體系，也為天文學研究帶來新謎團。

耀變體是一種特殊的活躍星系核（Active Galactic Nuclei, AGN）。其核心的超大質量黑洞會產生高速粒子流（相對論性噴流），且噴流幾乎直指地球，因此呈現快速的光度變化和高亮度特性。

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長期以來，天文學家根據耀變體的電磁輻射能譜，將其分為高頻峰值（HBL）、低頻峰值（LBL）和中間型（IBL）3類。BL Lacertae原本屬於IBL，但2020年至2023年的觀測顯示，其X射線特性在短時間內於三者間快速轉換，展現出前所未有的複雜性。

耀變體的能譜通常呈現「雙峰」結構：低能峰來自高速電子在磁場中的同步輻射，高能峰則可能由電子與光子碰撞產生。BL Lacertae的劇烈變化，顯示其噴流內部的物理條件正在急劇轉變。

由波蘭科學院核物理研究所（IFJ PAN）和德國海德堡大學（HU）組成的團隊，利用美國尼爾·格雷爾斯·斯威夫特天文台（Neil Gehrels Swift Observatory）和NuSTAR太空望遠鏡進行多波段觀測。研究發現，BL Lacertae的X射線活動達到極高水平，對現有理論構成挑戰。波蘭科學家Alicja Wierzcholska博士表示：「這類極端天體可能隱藏著更豐富的物理秘密。」

這項成果已於1月28日發表在《天文與天體物理學》（Astronomy & Astrophysics）期刊。未來，天文學家希望透過更先進的觀測技術，解開BL Lacertae背後的黑洞與噴流之謎。

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