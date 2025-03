驚悚影片曝光！紐約時代廣場男子遭潑易燃液 火光四竄奔逃

2025/03/17 09:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約時代廣場週日凌晨驚傳縱火襲擊,一名45歲男子遭不明男子潑灑易燃液體並點燃,導致臉部與手臂嚴重燒傷。警方目前正全力搜捕嫌犯,案件引發當地居民恐慌。

綜合外媒報導,事件發生於當地時間凌晨4點,地點位於曼哈頓。警方初步調查顯示,嫌犯接近受害者後,突然從龍舌蘭酒瓶內倒出不明助燃劑,隨即點火。目擊者驚恐目睹受害者身上燃起大火,他驚慌奔跑約100英尺(約30公尺),最終有人從一輛車內跳出,使用粉末滅火器將火勢撲滅。

受害者隨後被送往當地醫院治療,目前情況穩定。警方已調閱監視器影像,發現嫌犯最後被拍到身穿藍色衣物。根據調查人員研判,嫌犯可能與受害者相識,此案可能是有針對性的攻擊,但確切動機尚未釐清。截至週日下午,警方尚未逮捕任何嫌疑人。

這起惡性攻擊讓人聯想到數月前發生在紐約地鐵的縱火案。當時,57歲女子卡瓦姆(Debrina Kawam)在布魯克林地鐵車廂內熟睡時,遭到33歲的瓜地馬拉籍非法移民薩佩塔(Sebastian Zapeta)縱火攻擊,導致她傷重不治。薩佩塔目前被控一級謀殺等多項罪名。

這次縱火案發生的時間點更令人憂心,距離紐約市半程馬拉松比賽開跑僅剩數小時,讓當地居民倍感不安。市民直言:「這樣的事件接二連三發生,真的讓人害怕,簡直毫無人性。」

此外,這起案件恐影響紐約市即將到來的市長選舉。前紐約州州長古莫(Andrew M. Cuomo)痛批:「紐約市已經失控」,並誓言若當選將增加5000名警員。而現任市長亞當斯(Eric Adams)則將治安惡化歸咎於保釋改革法案,強調需要調整現行政策以應對日益升級的犯罪問題。

