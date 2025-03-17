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    驚悚影片曝光！紐約時代廣場男子遭潑易燃液 火光四竄奔逃

    美國紐約時代廣場週日凌晨驚傳縱火襲擊，一名45歲男子遭不明男子潑灑易燃液體並點燃，導致臉部與手臂嚴重燒傷。（圖翻攝自X/@RezaC1）

    美國紐約時代廣場週日凌晨驚傳縱火襲擊，一名45歲男子遭不明男子潑灑易燃液體並點燃，導致臉部與手臂嚴重燒傷。（圖翻攝自X/@RezaC1）

    2025/03/17 09:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約時代廣場週日凌晨驚傳縱火襲擊，一名45歲男子遭不明男子潑灑易燃液體並點燃，導致臉部與手臂嚴重燒傷。警方目前正全力搜捕嫌犯，案件引發當地居民恐慌。

    綜合外媒報導，事件發生於當地時間凌晨4點，地點位於曼哈頓。警方初步調查顯示，嫌犯接近受害者後，突然從龍舌蘭酒瓶內倒出不明助燃劑，隨即點火。目擊者驚恐目睹受害者身上燃起大火，他驚慌奔跑約100英尺（約30公尺），最終有人從一輛車內跳出，使用粉末滅火器將火勢撲滅。

    受害者隨後被送往當地醫院治療，目前情況穩定。警方已調閱監視器影像，發現嫌犯最後被拍到身穿藍色衣物。根據調查人員研判，嫌犯可能與受害者相識，此案可能是有針對性的攻擊，但確切動機尚未釐清。截至週日下午，警方尚未逮捕任何嫌疑人。

    這起惡性攻擊讓人聯想到數月前發生在紐約地鐵的縱火案。當時，57歲女子卡瓦姆（Debrina Kawam）在布魯克林地鐵車廂內熟睡時，遭到33歲的瓜地馬拉籍非法移民薩佩塔（Sebastian Zapeta）縱火攻擊，導致她傷重不治。薩佩塔目前被控一級謀殺等多項罪名。

    這次縱火案發生的時間點更令人憂心，距離紐約市半程馬拉松比賽開跑僅剩數小時，讓當地居民倍感不安。市民直言：「這樣的事件接二連三發生，真的讓人害怕，簡直毫無人性。」

    此外，這起案件恐影響紐約市即將到來的市長選舉。前紐約州州長古莫（Andrew M. Cuomo）痛批：「紐約市已經失控」，並誓言若當選將增加5000名警員。而現任市長亞當斯（Eric Adams）則將治安惡化歸咎於保釋改革法案，強調需要調整現行政策以應對日益升級的犯罪問題。

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