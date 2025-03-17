大規模打擊葉門叛軍 美防長赫格塞斯：打到他們收手為止

國防部長赫格塞斯提到，美國將持續對「青年運動」的武裝目標實施大規模打擊，直到「青年運動」收手為止。（路透）

2025/03/17 07:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕葉門境內由伊朗支持的叛軍「青年運動」（Houthi，另譯為胡塞武裝）針對紅海一帶往來航運襲擾已久，美國總統川普15日宣布，已下令對「青年運動」控制區發動空襲。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth） 16日接受《福斯新聞》訪問時提到，美國將持續對「青年運動」的武裝目標實施大規模打擊，直到「青年運動」收手為止。

赫格塞斯接受《福斯新聞》節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）訪問時提到：「一旦青年運動說『我們會停止對你們的船隻開火、停止對你們的無人機開火』，那這場戰鬥就會結束，但在這之前，戰鬥不會停歇。」

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赫格塞斯批評拜登政府維護航運不利，過去「青年運動」被允許向美國船隻和商業船運開火超過100次，4個月前有一艘船經過航線時，就被射擊了17次，在過去一年裡，沒有船隻在經過紅海時是沒被開火的。

赫格塞斯強調，航行自由是美國的核心國家利益，川普總統為了恢復航行自由，將努力實現目標，目前軍方的行動就是為了維持航行自由，以及恢復威懾力，「靠實力實現和平的日子回來了」。

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