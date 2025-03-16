密宗術士誆驅魔！ 6月大男嬰遭「倒掛火堆」眼傷恐失明

印度一名6個月大男嬰，因一場駭人驅魔儀式，雙眼嚴重受損恐釀失明；火堆示意圖。（法新社）

2025/03/16 23:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度中央邦近日發生一起駭人的「驅魔儀式」，一對父母因孩子久病不癒向密宗求助，密宗術士宣稱男嬰被邪靈纏身，竟直接將他倒掛在火堆上，導致男嬰視力嚴重受損。印度警方已展開調查。

綜合印媒報導，該起事件發生在3月13日，當時這對父母帶年僅6個月大的男嬰前往密宗術士達卡德（Raghuveer Dhakad）住家，希望透過不同於醫院的治療方式，讓男嬰能夠盡早恢復健康。

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達卡德聲稱男嬰「被邪靈纏身」，須立即進行「驅魔儀式」，隨即將男嬰倒掛在火堆上。儘管男嬰放聲大哭，但父母仍任由達卡德執行儀式，希望能藉此讓孩子早日康復。但最終卻導致男嬰眼睛嚴重受損，而該起事件直到父母發現孩子傷勢嚴重帶往醫院檢查後才隨之曝光。

針對該起事件，當地警方已展開調查。當地警察局長表示，男嬰的眼睛目前已經嚴重受損，很難確定是否可以恢復視力，而警方目前也密切追蹤達卡德，但他目前尚未被逮捕。

主治醫生表示，男嬰的情況仍需等待72小時後，才能知道他的視力是否可以恢復。

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