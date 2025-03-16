1500人踩踏！北馬其頓夜店大火已51死百傷 疑焰火助興釀災

北馬其頓東部城市科查尼1家夜店16日凌晨發生死傷慘重的大火，遭祝融肆虐後的夜店外觀在火熄天亮後清晰可見。（路透）

2025/03/16 17:58

〔編譯張沛元／綜合報導〕北馬其頓東部城市科查尼（Kocani）16日凌晨驚傳夜店大火，目前至少造成51人死亡與超過100人受傷，火災發生原因據信與焰火使用不當有關。

北馬其頓內政部長托什科夫斯基（Panche Toshkovski）在記者會上表示，根據目前所掌握的數據，已有51人死亡與超過100人受傷，傷者被送往科查尼、約30公里以南的什蒂普（Stip），以及首都史高比耶（Skopje）的醫院救治。

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托什科夫斯基說，夜店Pulse在當地時間16日凌晨2時35分（台灣時間同日早上9時35分）左右起火，當地知名的嘻哈雙人樂團DNK當時正在店內獻藝；年輕夜店客以焰火助興引燃夜店天花板與屋頂，火勢迅速燃燒擴大。

社群媒體上的消息與影片則顯示，事發時夜店內有超過1500人，店內陷入混亂甚至一度發生踩踏。

受害者家屬聚集在醫院與當地市政府外，懇求當局提供更多資訊。

托什科夫斯基說，警方已逮捕1名男子，但並未透露此人涉案細節。

北馬其頓總理米可斯基（Hristijan Mickoski）在X上發文稱這對該國而言是艱困且非常悲傷的一天，逝去的年輕生命無法挽回，家屬親友的痛苦難以估量，並承諾民間與政府會竭盡所能助其減輕痛苦。

#LATEST — Death toll in North Macedonia's Kocani nightclub fire rises to 51, with over 100 injured during hip-hop concert; reports suggest pyrotechnics may have sparked blaze pic.twitter.com/LzbGqUsftT — Türkiye Today （@turkiyetodaycom） March 16, 2025

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