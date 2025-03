1500人踩踏！北馬其頓夜店大火已51死百傷 疑焰火助興釀災

2025/03/16 17:58

〔編譯張沛元/綜合報導〕北馬其頓東部城市科查尼(Kocani)16日凌晨驚傳夜店大火,目前至少造成51人死亡與超過100人受傷,火災發生原因據信與焰火使用不當有關。

北馬其頓內政部長托什科夫斯基(Panche Toshkovski)在記者會上表示,根據目前所掌握的數據,已有51人死亡與超過100人受傷,傷者被送往科查尼、約30公里以南的什蒂普(Stip),以及首都史高比耶(Skopje)的醫院救治。

托什科夫斯基說,夜店Pulse在當地時間16日凌晨2時35分(台灣時間同日早上9時35分)左右起火,當地知名的嘻哈雙人樂團DNK當時正在店內獻藝;年輕夜店客以焰火助興引燃夜店天花板與屋頂,火勢迅速燃燒擴大。

社群媒體上的消息與影片則顯示,事發時夜店內有超過1500人,店內陷入混亂甚至一度發生踩踏。

受害者家屬聚集在醫院與當地市政府外,懇求當局提供更多資訊。

托什科夫斯基說,警方已逮捕1名男子,但並未透露此人涉案細節。

北馬其頓總理米可斯基(Hristijan Mickoski)在X上發文稱這對該國而言是艱困且非常悲傷的一天,逝去的年輕生命無法挽回,家屬親友的痛苦難以估量,並承諾民間與政府會竭盡所能助其減輕痛苦。

#LATEST — Death toll in North Macedonia's Kocani nightclub fire rises to 51, with over 100 injured during hip-hop concert; reports suggest pyrotechnics may have sparked blaze pic.twitter.com/LzbGqUsftT