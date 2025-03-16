總統可以我不行？川普挨批常在自家海湖莊園「遠距工作」

川普上任後經常在佛州海湖莊園處理公務，被質疑自己可以「在家工作」，卻要求聯邦僱員一定要返回辦公室。（法新社）

2025/03/16 17:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國國家廣播公司》（NBC）16日報導，川普上任後的首要工作之一，就是下令聯邦政府僱員返回辦公室，認定聯邦僱員在家中效率不足。然而，川普本人卻經常「在家工作」，前往佛州私人海湖莊園處理公務，甚至去打高爾夫球。

據報導，川普在2月11日表示，「我碰巧是個相信人們必須去辦公室做事的人。我不認為你可以在家工作，沒有人會在家工作，他們會出門、會去打網球、會去打高爾夫球。他們會去做一堆事，就是不會在家工作」。

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然而，NBC指出，川普發表上述言論的3天後，自己也前往佛州海湖莊園，並連續待了6天，其中1天簽署2項行政命令和一份備忘錄，並召開一場臨時記者會，「換言之，他在家工作」。

川普2月初也在海湖莊園接待共和黨參議員，並發表談話，包括介紹政府削減聯邦支出的最新情況。

不僅如此，川普在佛州期間，也去做了他指控聯邦僱員在家工作會做的事：去打高爾夫球。在2月14日至2月19日之間，川普打了4場高爾夫，雖然他不是第一位這麼做的總統，但總統每次去打高爾夫都得花納稅人一大筆錢。

據了解，川普1月底上任以來已打14次高爾夫球，花費稅金超過1800萬美元（約5.98億台幣）。

部分聯邦僱員表示，川普經常前往佛州的豪華莊園，花費數百萬美元的安全和交通費用，同時卻命令數百萬名政府僱員返回辦公室，這種做法相當虛偽。

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