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    川普遭麥克風「突襲」！鎮定反應翻轉尷尬成焦點

    川普遭麥克風襲擊，高EQ應對反成亮點。（翻攝自福斯新聞畫面）

    川普遭麥克風襲擊，高EQ應對反成亮點。（翻攝自福斯新聞畫面）

    2025/03/16 14:33

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普日前在馬里蘭州安德魯斯聯合基地接受媒體訪問時，意外被一支手持式麥克風擊中臉部，場面略顯尷尬。他卻迅速以幽默化解窘境，反讓這起插曲成為新聞亮點。

    英國《每日郵報》報導，事發前，川普剛在司法部發表演講，猛批媒體偏頗，隨後心情輕鬆地回應記者提問。當時，川普正準備登機離開華府，針對中東局勢回答問題。未料，一名記者為求清晰收音，將手持式麥克風靠得太近，不慎碰觸他的嘴唇。

    影片顯示，川普閉眼後仰閃避，隨即恢復鎮定，笑著對操作麥克風的記者說：「她今晚可出名了，這下成了大新聞！」他還忍不住問現場媒體：「你們有沒有拍到？」

    川普的臨場反應贏得支持者讚賞。一名粉絲在社群媒體寫道：「記者拿麥克風撞了川普，但他應對得太專業！」不過，也有人質疑維安疏失。川普擁護者·柯克（Charlie Kirk）批評：「麥克風竟能打到前總統臉上，太離譜，毫無尊重。」他仍稱讚川普處理得「優雅」。

    保守派評論員蘿拉·盧默（Laura Loomer）則質疑：「麥克風怎能這麼靠近川普？維安得加強，媒體真丟臉。」

    這起事件發生在川普司法部演講後。他當時痛斥媒體淪為「民主黨的政治工具」，點名CNN與MSNBC，指其對他的負面報導高達97.6%，直言「這種行為腐敗且違法」。演講現場聚集數百名支持者，川普重申政府部門被「武器化」針對他，並強調總統應享有刑事豁免權。

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