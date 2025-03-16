美遣返300名幫派分子！薩爾瓦多收近2億關進「世界最恐怖監獄」

美國川普政府與薩爾瓦多達成協議，計劃將約300名據稱為委內瑞拉「阿拉瓜火車」幫派成員遣返至薩爾瓦多，美方將支付600萬美元作為囚禁這些人的一年經費。（法新社）

2025/03/16 14:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府與薩爾瓦多達成協議，計劃將約300名據稱為委內瑞拉「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）幫派成員遣返至薩爾瓦多，美方將支付600萬美元（約新台幣1.97億元）作為囚禁這些人的一年經費。

據《美聯社》報導，該協議由薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）商討後拍板，這批遣返人員將被安置在薩爾瓦多監獄內。薩國自2022年來對幫派展開大規模掃蕩，至今已逮捕超過8萬4000人。

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薩爾瓦多的「恐怖分子監禁中心」（CECOT）於2023年啟用，被譽為「世界最恐怖監獄」。這座巨型設施由8棟建築組成，每棟包含32間牢房，每間牢房僅配備2間廁所與2個水槽。該監獄設計可容納多達4萬名囚犯，目前約關押1.5萬人。囚犯大部分時間被禁錮於牢房內，僅能透過視訊參加法庭聽證，或於每日限定的30分鐘運動時間內離開牢房。

美國總統川普上月正式將「阿拉瓜火車」幫列為「外國恐怖組織」，但此計畫隨即面臨法律挑戰。美國公民自由聯盟（ACLU）與「民主前進」組織已在華盛頓特區聯邦法院提起訴訟，哥倫比亞特區地方法院首席法官柏斯伯格（James Boasberg）上週六裁定暫停驅逐計畫兩週，並安排本週五舉行聽證會。

ACLU律師格倫特（Lee Gelernt）指出，可能已有兩架飛機執行遣返，其中一架飛往薩爾瓦多，另一架可能飛往宏都拉斯。法官已下令，任何已起飛的遣返航班必須返回美國。

根據薩爾瓦多外交部備忘錄，該國還將接收兩名據稱為MS-13幫派成員的男子，其中之一，塞薩爾·埃利塞奧·索爾托·阿馬亞（César Eliseo Solórzano Amaya）在非法入境美國前，曾在薩爾瓦多被判雙重謀殺罪。

美國國務院文件顯示，美方可能額外撥款1500萬美元（約新台幣4.9億元）予薩爾瓦多，以安置更多幫派成員，估算每名囚犯的年監禁成本約2萬美元（約新台幣65萬元）。

截至上週六，川普政府對遣返者為「阿拉瓜火車」幫成員的認定依據尚未公開，而委內瑞拉政府尚未對此協議發表回應。

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