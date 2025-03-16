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    中國女性驚恐！淘汰衛生棉被踢爆回收翻新販售 各廠商出面澄清

    中國《央視》播踢爆山東省的「梁山希希紙製品」公司，會回收衛生棉淘汰品將其翻新後再度販售。（圖擷自微博）

    中國《央視》播踢爆山東省的「梁山希希紙製品」公司，會回收衛生棉淘汰品將其翻新後再度販售。（圖擷自微博）

    2025/03/16 12:49

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！中國《央視》播出的「315」節目，踢爆山東省濟寧市的「梁山希希紙製品」公司，會回收正規廠商原本應該銷毀的不合格衛生棉淘汰品，將其翻新後再度販售，除了中國國產品牌之外還包含國際知名的蘇菲、好自在、靠得住等等，目前各大業者已紛紛出面澄清。

    據《央視新聞》報導，梁山希希紙製品的「劉總」，專門從紙尿褲、衛生棉廠家購買生產過程中的「殘次品」，1噸貨物最便宜只要260人民幣（約新台幣1183元），光是1間廠房就堆積了上百噸貨物。

    劉總表示，正規販售的商品被稱為「一等品」，他所收回來的「殘次品」會先進行人工分揀，形狀完好、沒有破損和污漬的會再次包裝後直接賣掉，這就是所謂的「二等品」，會有專門的人來收，1噸可達7、8000人民幣（約新台幣3.2至3.6萬元）。

    劉總說，若是運氣好的時候，30噸的衛生棉淘汰品能挑出15噸二等品．至於挑剩下來的「垃圾」，會拿去打碎成製造衛生用品的原材料，重新供應給相關業者使用。

    在梁山希希紙製品事件中，其所回收的衛生棉廠牌包括中國的倍舒特、自由點Freemore、Purcotton全棉時代；國際品牌則有護舒寶（Whisper，台譯好自在）、蘇菲、高潔絲（Kotex，台譯靠得住）。

    上述廠商目前都已出面回應，強調生產線上所有的瑕疵品都會按照國家標準切碎、粉碎處理，絕不讓其流入市面。不過，許多中國網友都抱持懷疑態度，畢竟若東西真的都銷毀了，那麼梁山希希紙製品怎麼還能拿到淘汰品。

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