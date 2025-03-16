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    活地獄脫逃全程錄下！男子遭繼母囚禁20年喝馬桶水求生 縱火換自由

    美國康乃狄克州一名32歲男子，近日透過縱火成功擺脫繼母蘇利文長達20年的囚禁與虐待，此案曝光後引發社會震驚。（圖翻攝自X/@Independent）

    美國康乃狄克州一名32歲男子，近日透過縱火成功擺脫繼母蘇利文長達20年的囚禁與虐待，此案曝光後引發社會震驚。（圖翻攝自X/@Independent）

    2025/03/16 12:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州一名32歲男子，近日透過縱火成功擺脫繼母蘇利文（Kimberly Sullivan）長達20年的囚禁與虐待，此案曝光後引發社會震驚。

    綜合外媒報導，沃特伯里消防部門於2月17日接獲火警通報，趕抵現場時發現蘇利文抱著狗站在燃燒的房屋外。消防員進入火場救出一名營養極度不良、體重僅30.8公斤的成年男子，形容其「骨瘦如柴，形同骷髏」。

    受害者向警方供稱，自11歲起，他每天被鎖在一間僅2.7公尺×2.4公尺的小房間長達22小時，房門外還裝有門閂，使他無法逃脫。房內無暖氣與空調，沒有可用浴室，他被迫飲用馬桶水、翻找垃圾桶裡的食物果腹。

    為了獲得「自由」，受害者坦承故意縱火。他利用父親遺物中的打火機與手部消毒液點燃房間，迫使繼母報警求救。然而，火災發生時，蘇利文竟先命令家人拆除門閂，甚至要求受害者「先洗臉」才能逃生，疑似試圖掩蓋他遭虐待的狀況。

    受害者的舅舅庫爾特（Kurt Sullivan）憤怒表示，外甥「看起來就像大屠殺倖存者」，多年來繼母不僅剝奪他的自由，還阻止家人探視。水牛城警察局長斯帕尼奧洛（Fernando Spagnolo）則形容，受害者的囚禁環境「比監獄牢房還要惡劣」。

    經過數月調查，蘇利文已遭逮捕，面臨包括一級攻擊、二級綁架等多項重罪指控。她以30萬美元（約新台幣988萬）保釋金獲釋，其律師則聲稱受害者的父親才是虐待主導者。

    社會各界對此案深感同情，迄今已為受害者籌集超過5.3萬美元（約新台幣174萬）援助金，以協助他支付醫療、心理治療及基本生活開支。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    蘇利文已遭逮捕，面臨包括一級攻擊、二級綁架等多項重罪指控。她以30萬美元（約新台幣988萬）保釋金獲釋，其律師則聲稱受害者的父親才是虐待主導者。（圖翻攝自X/@CoffindafferFBI）

    蘇利文已遭逮捕，面臨包括一級攻擊、二級綁架等多項重罪指控。她以30萬美元（約新台幣988萬）保釋金獲釋，其律師則聲稱受害者的父親才是虐待主導者。（圖翻攝自X/@CoffindafferFBI）

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