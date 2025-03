活地獄脫逃全程錄下！男子遭繼母囚禁20年喝馬桶水求生 縱火換自由

2025/03/16 12:07

〔即時新聞/綜合報導〕美國康乃狄克州一名32歲男子,近日透過縱火成功擺脫繼母蘇利文(Kimberly Sullivan)長達20年的囚禁與虐待,此案曝光後引發社會震驚。

綜合外媒報導,沃特伯里消防部門於2月17日接獲火警通報,趕抵現場時發現蘇利文抱著狗站在燃燒的房屋外。消防員進入火場救出一名營養極度不良、體重僅30.8公斤的成年男子,形容其「骨瘦如柴,形同骷髏」。

受害者向警方供稱,自11歲起,他每天被鎖在一間僅2.7公尺×2.4公尺的小房間長達22小時,房門外還裝有門閂,使他無法逃脫。房內無暖氣與空調,沒有可用浴室,他被迫飲用馬桶水、翻找垃圾桶裡的食物果腹。

為了獲得「自由」,受害者坦承故意縱火。他利用父親遺物中的打火機與手部消毒液點燃房間,迫使繼母報警求救。然而,火災發生時,蘇利文竟先命令家人拆除門閂,甚至要求受害者「先洗臉」才能逃生,疑似試圖掩蓋他遭虐待的狀況。

受害者的舅舅庫爾特(Kurt Sullivan)憤怒表示,外甥「看起來就像大屠殺倖存者」,多年來繼母不僅剝奪他的自由,還阻止家人探視。水牛城警察局長斯帕尼奧洛(Fernando Spagnolo)則形容,受害者的囚禁環境「比監獄牢房還要惡劣」。

經過數月調查,蘇利文已遭逮捕,面臨包括一級攻擊、二級綁架等多項重罪指控。她以30萬美元(約新台幣988萬)保釋金獲釋,其律師則聲稱受害者的父親才是虐待主導者。

社會各界對此案深感同情,迄今已為受害者籌集超過5.3萬美元(約新台幣174萬)援助金,以協助他支付醫療、心理治療及基本生活開支。

Moment Connecticut house of horrors victim is rescued after lighting fire to escape stepmom Kimberly Sullivan who held him captive for decades



Dramatic bodycam footage captured the daring rescue of the alleged abused Connecticut manheld captive by his wicked stepmom for 20 year pic.twitter.com/wex5N4mSUz