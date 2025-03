遭俄方嫌棄？ 川普「降級」退役將軍凱洛格 不再涉足俄烏談判

2025/03/16 11:11

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普近日宣布,退役將軍凱洛格(Keith Kellogg)將專任烏克蘭特使,不再涉及先前計劃中的俄羅斯相關事務,此舉引發外界關注。

綜合外媒報導,川普在社交媒體Truth Social發文,稱凱洛格是「備受尊敬的軍事專家」,將直接與烏克蘭總統澤倫斯基及烏方領導層合作。他強調:「他對烏克蘭的情況非常了解,雙方將建立良好的工作關係。」

請繼續往下閱讀...

消息人士指出,此一職責調整可能與俄羅斯的不滿有關。據悉,莫斯科已表態不希望凱洛格參與任何結束戰爭的談判,認為他立場過於傾向烏克蘭。過去一週,凱洛格已缺席在沙烏地阿拉伯舉行的兩場烏克蘭戰爭外交峰會,顯示他的角色已逐漸邊緣化。

凱洛格曾在川普第一任期內擔任時任副總統彭斯(Mike Pence)的國家安全顧問,近期則任職於右翼智庫「美國優先政策研究所」(AFPI)。該機構被視為川普政府的「人才庫」,至今已向現任政府輸送至少11位內閣成員。

值得注意的是,凱洛格對烏克蘭衝突的立場歷經巨大轉變。2022年俄羅斯入侵前,他主張「武裝烏克蘭到牙齒」以遏制俄羅斯。然而,隨著戰事升級,他開始批評拜登政府及烏克蘭,認為美國應放棄支持烏克蘭加入北約,甚至建議將軍援作為談判籌碼,迫使基輔與莫斯科達成協議。

對於新職務,凱洛格在社交平台X發文,表示自己對川普的信任「深感榮幸與謙卑」,並堅信川普能夠「終結這場戰爭」。

I am deeply honored and humbled by President Trump’s confidence in appointing me as Special Envoy to Ukraine. I have been privileged to have known @realdonaldtrump since 2015, and he will END THIS WAR. It is an honor to serve our great nation and advance the vital interests of… pic.twitter.com/35ECtacOr8