遭俄方嫌棄？ 川普「降級」退役將軍凱洛格 不再涉足俄烏談判

美國總統川普近日宣布，退役將軍凱洛格將專任烏克蘭特使，不再涉及先前計劃中的俄羅斯相關事務，此舉引發外界關注。（路透）

2025/03/16 11:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日宣布，退役將軍凱洛格（Keith Kellogg）將專任烏克蘭特使，不再涉及先前計劃中的俄羅斯相關事務，此舉引發外界關注。

綜合外媒報導，川普在社交媒體Truth Social發文，稱凱洛格是「備受尊敬的軍事專家」，將直接與烏克蘭總統澤倫斯基及烏方領導層合作。他強調：「他對烏克蘭的情況非常了解，雙方將建立良好的工作關係。」

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消息人士指出，此一職責調整可能與俄羅斯的不滿有關。據悉，莫斯科已表態不希望凱洛格參與任何結束戰爭的談判，認為他立場過於傾向烏克蘭。過去一週，凱洛格已缺席在沙烏地阿拉伯舉行的兩場烏克蘭戰爭外交峰會，顯示他的角色已逐漸邊緣化。

凱洛格曾在川普第一任期內擔任時任副總統彭斯（Mike Pence）的國家安全顧問，近期則任職於右翼智庫「美國優先政策研究所」（AFPI）。該機構被視為川普政府的「人才庫」，至今已向現任政府輸送至少11位內閣成員。

值得注意的是，凱洛格對烏克蘭衝突的立場歷經巨大轉變。2022年俄羅斯入侵前，他主張「武裝烏克蘭到牙齒」以遏制俄羅斯。然而，隨著戰事升級，他開始批評拜登政府及烏克蘭，認為美國應放棄支持烏克蘭加入北約，甚至建議將軍援作為談判籌碼，迫使基輔與莫斯科達成協議。

對於新職務，凱洛格在社交平台X發文，表示自己對川普的信任「深感榮幸與謙卑」，並堅信川普能夠「終結這場戰爭」。

I am deeply honored and humbled by President Trump’s confidence in appointing me as Special Envoy to Ukraine. I have been privileged to have known @realdonaldtrump since 2015, and he will END THIS WAR. It is an honor to serve our great nation and advance the vital interests of… pic.twitter.com/35ECtacOr8 — Keith Kellogg （@generalkellogg） March 15, 2025

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