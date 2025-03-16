尚比亞中國礦場酸性物質洩露！河流「死亡」、數百萬人受影響

中資謙比希濕法冶煉公司在尚比亞的銅礦，發生5000萬公升酸性物質外洩事件，估計有數百萬人受影響。（美聯社）

2025/03/16 10:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國有色礦業在尚比亞投資的謙比希濕法冶煉公司（Sino-Metals Leach Zambia），2月18日有一處銅礦儲放酸性廢棄物的「尾礦庫（tailing dam）」坍塌，5000萬公升的酸性物質流入支流後進入尚比亞最重要的水道卡富埃河（Kafue River），估計有數百萬人受影響。

據《美聯社》報導，卡富埃河流經尚比亞中部，長度逾1500公里，記者前往事發礦場下游100公里處時，看到死魚被沖到了岸邊。居住在卡富埃河附近的科尼利厄斯（Sean Cornelius）感嘆，2月18日之前這條河還生機勃勃，孰料竟在一夜之間「死亡」。

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尚比亞2000萬人口約有60％生活在卡富埃河流域，河水不僅會抽去給農業、工業使用，還為包括首都路沙卡在內的500萬人提供飲用水，卻遭遇了災難性的破壞，有70萬人口的尚比亞第二大城基特韋（Kitwe）已因此停水，專家還擔心河邊農作物、地下水遭到污染。

尚比亞當局目前已出動空軍、快艇在河流上投放石灰，希望能藉此中和酸性物質。政府發言人姆維圖瓦（Cornelius Mweetwa）強調，謙比希濕法冶煉公司必須支付清理費用。

這間中資企業的負責人張培文，已和尚比亞政府人員會晤，除了道歉之外也承諾會恢復環境。據了解，中國在非洲資源豐富的礦區大規模採礦時，經常被批評破壞環境，在尚比亞更是被指責呼籲勞工安全，引發當地人的不滿。

在謙比希濕法冶煉公司洩露之後沒多久，另一處中國企業經營的銅礦也出現酸性物質外洩事件，造成1名工人死亡，被當局勒令停工後竟不理不睬繼續運作，尚比亞警方已逮捕2名中國人。

尚比亞最重要的水道卡富埃河出現死魚。（美聯社）

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