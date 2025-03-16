為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    尚比亞中國礦場酸性物質洩露！河流「死亡」、數百萬人受影響

    中資謙比希濕法冶煉公司在尚比亞的銅礦，發生5000萬公升酸性物質外洩事件，估計有數百萬人受影響。（美聯社）

    中資謙比希濕法冶煉公司在尚比亞的銅礦，發生5000萬公升酸性物質外洩事件，估計有數百萬人受影響。（美聯社）

    2025/03/16 10:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國有色礦業在尚比亞投資的謙比希濕法冶煉公司（Sino-Metals Leach Zambia），2月18日有一處銅礦儲放酸性廢棄物的「尾礦庫（tailing dam）」坍塌，5000萬公升的酸性物質流入支流後進入尚比亞最重要的水道卡富埃河（Kafue River），估計有數百萬人受影響。

    據《美聯社》報導，卡富埃河流經尚比亞中部，長度逾1500公里，記者前往事發礦場下游100公里處時，看到死魚被沖到了岸邊。居住在卡富埃河附近的科尼利厄斯（Sean Cornelius）感嘆，2月18日之前這條河還生機勃勃，孰料竟在一夜之間「死亡」。

    尚比亞2000萬人口約有60％生活在卡富埃河流域，河水不僅會抽去給農業、工業使用，還為包括首都路沙卡在內的500萬人提供飲用水，卻遭遇了災難性的破壞，有70萬人口的尚比亞第二大城基特韋（Kitwe）已因此停水，專家還擔心河邊農作物、地下水遭到污染。

    尚比亞當局目前已出動空軍、快艇在河流上投放石灰，希望能藉此中和酸性物質。政府發言人姆維圖瓦（Cornelius Mweetwa）強調，謙比希濕法冶煉公司必須支付清理費用。

    這間中資企業的負責人張培文，已和尚比亞政府人員會晤，除了道歉之外也承諾會恢復環境。據了解，中國在非洲資源豐富的礦區大規模採礦時，經常被批評破壞環境，在尚比亞更是被指責呼籲勞工安全，引發當地人的不滿。

    在謙比希濕法冶煉公司洩露之後沒多久，另一處中國企業經營的銅礦也出現酸性物質外洩事件，造成1名工人死亡，被當局勒令停工後竟不理不睬繼續運作，尚比亞警方已逮捕2名中國人。

    尚比亞最重要的水道卡富埃河出現死魚。（美聯社）

    尚比亞最重要的水道卡富埃河出現死魚。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播