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    直飛機場再也不塞車？eVTOL 服務來了 英國將迎「空中 Uber」時代

    維珍航空與美國電動空中計程車公司 Joby Aviation 近日宣布建立獨家合作夥伴關係，計劃在英國推出創新空中交通服務。（圖翻攝自Joby Aviation官網）

    維珍航空與美國電動空中計程車公司 Joby Aviation 近日宣布建立獨家合作夥伴關係，計劃在英國推出創新空中交通服務。（圖翻攝自Joby Aviation官網）

    2025/03/16 10:01

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕維珍航空（Virgin Atlantic）與美國電動空中計程車公司 Joby Aviation 近日宣布建立獨家合作夥伴關係，計劃在英國推出創新空中交通服務，初期將重點連接希斯洛機場與曼徹斯特機場，為旅客提供更便捷的短程航線。

    綜合外媒報導，合作協議將使 Joby 的電動垂直起降飛行器（eVTOL）服務整合至維珍航空的應用程式和官網，讓乘客可直接預訂空中計程車。維珍航空執行長魏斯（Shai Weiss）表示，這項戰略合作旨在推動英國機場與城市間的短程、零排放空中運輸，改變未來的出行方式。

    Joby Aviation 創辦人兼執行長貝維爾特（JoeBen Bevirt）則強調，公司致力於為英國提供更快速、更環保的交通選擇。Joby 的電動飛行器可搭載一名飛行員和四名乘客，最高時速達 322 公里，且實現零排放。例如，從里茲飛往曼徹斯特僅需 15 分鐘，大幅縮短傳統交通時間。

    目前，雙方尚未公布確切的服務啟動時間。Joby 發言人透露，英國市場的推動將在阿聯酋和美國之後展開。Joby 計劃於今年底或明年初率先在杜拜展開市場測試，並已於 2022 年 7 月向英國民航局申請飛機驗證。

    值得注意的是，Joby 早已與達美航空（Delta Air Lines）達成類似的獨家合作協議，而達美持有維珍航空近半數股份，因此這次合作可視為達美現有戰略的延伸。不過，與達美先前對 Joby 投資 6000 萬美元（約新台幣 19.7 億元）不同，維珍航空此次的合作並未涉及直接投資。

    Joby Aviation 的全球布局計劃涵蓋美國、英國、阿聯酋、韓國、日本、印度及澳洲等市場。然而，產業專家指出，電動空中計程車仍面臨嚴格的監管挑戰，距離全面商業化營運仍有一段路要走。

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