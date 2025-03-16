川普動用1798年法案驅逐移民 聯邦法官強硬攔阻飛機被迫返航

美國總統川普於週六（15日）簽署總統公告，援引1798年《外國敵人法案》，加速遣返被指與委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」有關的移民。（法新社）

2025/03/16 09:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於週六（15日）簽署總統公告，援引1798年《外國敵人法案》（Alien Enemies Act），加速遣返被指與委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）有關的移民。然而，此舉隨即遭聯邦法官緊急叫停，引發法律戰。

綜合外媒報導，川普政府在公告中將「阿拉瓜火車」列為外國恐怖組織，聲稱該組織成員已「非法滲透美國，正在發動非正規戰爭，並採取敵對行動」。公告下令美國執法單位立即逮捕、拘留並遣返所有受該措施約束的非公民。

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然而，美國哥倫比亞特區地方法院首席法官柏斯伯格（James Boasberg）在得知「航班正在積極起飛」後，迅速下令川普政府全面停止遣返行動，並強制要求已在空中運送移民的飛機返航。他強調：「任何載有這些人且即將起飛或已在空中的飛機，必須立刻返回美國，無論如何都要執行這項命令。」此裁決為該政策設下為期14天的臨時禁令。

柏斯伯格法官的裁決，源於美國公民自由聯盟（ACLU）與民主前進組織（Democracy Forward）等民權團體的緊急訴訟。ACLU在法庭文件中辯稱，川普政府將該委內瑞拉幫派視為「入侵勢力」的說法並無法成立，因為「犯罪活動並不符合該法案所規範的傳統定義」。

最初，柏斯伯格法官僅下令暫緩遣返五名對該政策提出法律質疑的個人。但在幾小時後的緊急聽證會上，他擴大了禁令範圍，適用於所有受公告影響、目前被美國政府拘留的非公民。

柏斯伯格在裁決中表示：「根據原告方的資訊，政府未能反駁，遣返航班已經或即將起飛，我不能再等待。」他進一步指出：「一旦這些人被驅逐，便無法彌補這種傷害，而暫緩遣返不會對政府構成任何損害。」

美國司法部已就柏斯伯格法官的裁決向哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出上訴，案件仍在審理中。

美國哥倫比亞特區地方法院首席法官柏斯伯格在得知「航班正在積極起飛」後，迅速下令川普政府全面停止遣返行動，並強制要求已在空中運送移民的飛機返航。（美聯社）

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