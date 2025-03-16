死星發出神秘無線電波！天文學家揭開雙星系統面紗

假想圖顯示一顆紅矮星（左）與一顆白矮星（中）緊密繞行，兩星磁場相互作用，每兩小時釋放一次射電訊號脈衝。（圖：Daniëlle Futselaar/artsource.nl）

2025/03/16 09:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕一個由紅矮星和白矮星組成的緊密雙星系統，每隔兩小時便會發出一次神秘的無線電波爆發。這項驚人發現，不僅解開了長達十年的天文謎團，更顛覆了科學界長久以來的認知：這類無線電波爆發，過去只認為與中子星有關。

《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項國際研究由澳洲雪梨大學的博士後研究員德·魯特（Iris de Ruiter）率先發現。她檢視了荷蘭低頻陣列射電望遠鏡（LOFAR）自2015年以來的檔案數據，追蹤到這些規律脈衝的源頭。在後續分析中，她又確認了六次類似信號。這些無線電波爆發源自大熊座附近，距離地球約1600光年。這對雙星每隔約兩小時，便因磁場的強烈碰撞，釋放出短暫而劇烈的無線電脈衝，宛如宇宙中的一座燈塔。

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這項研究成果已於3月12日發表在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊。美國西北大學的天文物理學家基爾帕特里克（Charles Kilpatrick）也參與其中。他指出，過去科學家認為，長週期無線電瞬變現象僅與磁場極強的中子星（如磁星）有關。然而，這次觀測顯示，紅矮星與白矮星的緊密互動，同樣能觸發此類訊號。

為了進一步證實，研究團隊利用了亞利桑那州的多鏡面望遠鏡（MMT，Multiple Mirror Telescope）和德州麥克唐納天文台（McDonald Observatory）的設備，對這個雙星系統進行了確認。

基爾帕特里克透過長達兩小時的觀測，分析了紅矮星光譜中的位移變化，發現其運動週期與無線電脈衝完全同步。這表明紅矮星正受到伴星的引力牽引，這顆伴星亮度極低、質量符合白矮星特徵，是顆死星，兩者以125.5分鐘的週期相互繞行。

白矮星因亮度不足難以直接觀測，但其質量與運動軌跡，成為了證實雙星系統的關鍵證據。這是首次明確證明，長週期無線電瞬變現象可由白矮星雙星系統產生，為天文學開啟了全新的研究方向。

未來，研究團隊計劃針對這組被命名為「ILTJ1101」的雙星系統，進行紫外線輻射分析，以測定白矮星的溫度，並探究雙星的演化歷程。基爾帕特里克強調，西北大學對MMT望遠鏡的獨家遠端使用權，是這項發現的技術基石。

德·魯特則表示，多領域專家的通力合作，讓這個十年謎團逐步解開。此發現不僅深化了對無線電瞬變源的理解，也將啟發更多關於雙星系統機制的研究。

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