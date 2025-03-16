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    首頁　>　國際

    川普簽署行政命令 裁減美國之音等國營媒體員工

    2025/03/16 04:39

    〔中央社〕美國總統川普政府今天開始大幅裁減美國之音（Voice of America）和其他國營媒體員工。根據倡導組織，美國之音的所有員工都已遭停職。

    美聯社報導，國會14日通過臨時開支法案後不久，川普指示其政府將多個機構的職能縮減至法律要求的最低限度，其中包括「美國國際媒體署」（U.S. Agency for Global Media），旗下有美國之音、自由歐洲和亞洲電台（Radio Free Europe and Asia），以及向古巴播送西班牙語新聞的馬蒂廣播電台（Radio Marti）。

    今天上午，美國之音台長、曾角逐亞利桑納州聯邦參議員失利的雷克（Kari Lake）在社群平台X發文提醒員工檢查自己的電子郵件信箱，同時，美國之音發出正式通知，要求員工帶薪休假。

    稍後，新聞自由組織「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）表示，該通知適用於美國之音的全體工作人員。

    美國國際媒體署也發出通知，宣布停止資助自由亞洲電台等媒體。

    這些媒體合計可覆蓋約4億2700萬名受眾。它們的歷史可追溯到冷戰時期，也是擴大美國影響力並打擊專制主義計畫的一環。1140316

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