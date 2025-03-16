川普整頓媒體！擬永久斬斷RFA資金 挨批幫中共大忙

美國總統川普高級顧問、馬斯克領導的「政府效率部」，對《自由亞洲電台》（RFA）實施了為期30天的資金凍結，目標在於永久停止對這家媒體機構的資助，引發外界批評。（擷取自RFA官網）

2025/03/16 05:53

〔編譯盧永山／綜合報導〕川普任命的美國「美國全球媒體總署」（USAGM）特別顧問雷克（Kari Lake），13日在社群平台X上發文表示，已決定終止與《美聯社》、《路透》和《法新社》的昂貴且不必要的合約，並在14日要求該署管理的新聞機構記者，停止使用這些通訊社的報導，並估計此舉將節省 5300 萬美元（新台幣17.5億元）。

USAGM負責監督美國聯邦政府的對外廣播事務，監管的媒體機構包括《美國之音》（VOA）、《自由亞洲電台》（RFA）、《古巴廣播辦公室》、《自由歐洲電台》（RFE）、《中東廣播網》等。

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雷克指出，USAGM是由美國納稅人資助的新聞機構，有83年歷史，「我們不應該付錢給外部新聞公司來告訴我們新聞是什麼，我們有近10億美元（約新台幣330億元）的預算，我們應該自己製作新聞。如果這不可能，美國納稅人應該要求知道原因」。

根據《德國之聲》、《法新社》報導，川普早已將USAGM監管的媒體機構作為其媒體改革的目標。川普認命的特使格瑞內爾（Richard Grenell）2月9日在X上發文，呼籲停止資助《美國之音》和《自由歐洲電台》等媒體機構，並稱由美國納稅人資助的《美國之音》和《自由歐洲電台》是過去的遺物，是國有媒體，充斥著極左翼活動家。

川普的高級顧問、億萬富翁馬斯克同日在X上轉發格瑞尼爾的貼文，也呼籲關掉這兩家媒體機構，理由是「 歐洲現在自由了（不包括令人窒息的官僚主義）」、「沒人再聽他們說什麼」、「 這只是激進的左翼瘋子們自言自語，同時揮霍著每年10億美元的美國納稅人的錢」。

川普去年12月任命雷克為《美國之音》台長，但該人事案尚未得到確認。《美國之音》現任台長阿布拉莫維茨（Michael Aburamowitz）曾任「自由之家」（Freedom House）總裁，先前在《華盛頓郵報》擔任記者和編輯24年，是在去年4月由前總統拜登任命為台長。

政治新聞網站《政客》（Politico）歐洲版旗下的「政治中國觀察」（Politico China Watcher） 13日報導，馬斯克領導的「政府效率部」對《自由亞洲電台》實施了為期30天的資金凍結，目標在於永久停止對這家媒體機構的資助。此舉是依據右翼保守派智庫「傳統基金會」的「2025計劃」。該計劃旨在徹底重組國家機器，認為USAGM資助了「大量重複的服務」，例如《自由亞洲電台》和《美國之音》的中文服務。

美國政界人士對此感到憤怒。聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會民主黨首席議員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）警告，關閉《自由亞洲電台》將損害美國在海外的軟實力。

有鑑於馬斯克在中國的商業利益，加上他多年來與中共權貴保持的特殊關係，對《自由亞洲電台》的財務凍結尤為令人擔憂。該媒體機構的目標是向中國等專制國家提供未經審查的報導，其關於北京當局鎮壓新疆維吾爾族少數民族的報導，引起國際社會對維吾爾族的關注。

德國網路媒體《中國平台》（China Table）指出，如果關掉《自由亞洲電台》，馬斯克等於幫了中國政府一個忙。

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