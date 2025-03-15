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    美國政府證實 南韓遭列「敏感國家」最低級別

    拜登政府卸任前夕將南韓列為「敏感國家」最低級別。（路透）

    拜登政府卸任前夕將南韓列為「敏感國家」最低級別。（路透）

    2025/03/15 20:42

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國能源部（DOE）14日證實，亞洲重要盟友南韓被美方列入「敏感國家」清單最低級別，時間點為一月前總統拜登卸任前夕。雖無說明將首爾列入清單的原由，但強調兩國在科學和科技等領域合作不受影響。

    美國認定敏感國家的考量標準，包括國家安全、防止核擴散和支持恐怖主義等，但不必然處於敵對關係。根據能源部2017年公布的檔案，清單中的國家包括台灣、中國、以色列、俄羅斯、伊朗和北韓等，其中德黑蘭和平壤被進一步認定為「恐怖分子」。

    南韓的敏感國家地位將於4月15日生效，目前沒有跡象顯示總統川普會逆轉這項措施。南韓外交部聲明，政府嚴肅看待此事，正與華府密切溝通，「我方將積極協商，確保不會對韓美之間的能源、科學和技術合作造成負面衝擊」。外交部長趙兌烈11日向國會表示，遭列為敏感國家一事是從非正式管道聽聞而來，沒有與拜登政府就此議題正式溝通。

    南韓總統尹錫悅和前國防部長金龍顯曾提出，平壤的武器計畫可能迫使首爾追求核子武器能力，引起美國關切。2023年與美韓共同發布的「華盛頓宣言」，重申北韓若對南韓發動攻擊，美國在協同作戰中不排除動用核武，首次將首爾納入核保護傘之下，換取首爾不追求發展核武並遵守「核武禁擴條約」的承諾。

    美能源部申明，「當前不會對與南韓的雙邊科學、技術合作施加新制裁」。不過，即便科技合作不受影響，若要與清單上的國家交流互動，事前得進行內部審視。

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