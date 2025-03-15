反擊北京外交脅迫！ 美議員提案 官方文件正名「台灣」

台灣國軍向國旗敬禮。（美聯社檔案照）

2025/03/15 18:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國《國會山莊報（The Hill）》14日報導，共和黨籍聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）正在起草法案，要求美國政府在官方溝通和文件中，改以「台灣」取代「中華台北」（Chinese Taipei）之名稱，來反擊北京對台灣的主權主張。

根據該報取得的草案複本，唐納茲草擬的這項《美國支持台灣法案（America Supports Taiwan Act）》，共同提案人包括同黨眾議員柯林斯（Mike Collins）、摩爾（Barry Moore）和帝芬尼（Tom Tiffany）。儘管美國的官方立場是不承認或主張台灣獨立，但是這項立法行動旨在推動台灣身為自主國家的地位正常化，強化美國支持台灣對抗威脅其主權的中國脅迫或侵犯。

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草案內容「譴責美國政府使用『中華台北』名稱，支持使用『台灣』，以避開中華台北英文Chinese Taipei一詞的含意，並且支持用和平方式，在不受脅迫下，以台海兩岸人民都接受的方式，解決兩岸分歧」。

唐納茲向國會山莊報表示，「台灣是美國的一個重要戰略夥伴，儘管中國宣稱對其擁有主權。重要的是我們向美國人民、世界誠實以對，直言不諱」。

他說，「中華台北這種名稱，只不過是北京外交脅迫策略的工具，美國支持台灣法案採取糾正行動，來與我國的夥伴站在一起，對抗中國共產黨的侵蝕」。

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