SpaceX星艦明年前進火星 馬斯克：最快3年後送人登陸

SpaceX的「星艦」去年11月升空進行第6次試飛。（法新社檔案照）

2025/03/15 18:17

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）15日說，他旗下太空技術公司「太空探索（SpaceX）」的巨型火箭「星艦（Starship）」，將於2026年底啟程前往火星，「最快」2029年送人登陸火星。

馬斯克在社群平台發文宣布「星艦將於明年底出發前往火星，帶著Opitmus（特斯拉公司開發的人形機器），如果這些著陸任務順利完成，最快2029年展開人類登陸火星，不過更有可能是2031年」。

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《路透》去年11月曾報導，消息人士透露，川普上任後，馬斯克送人登陸火星的夢想，可望更具有優先性，消息並暗示NASA的登月計畫會有大幅變動，SpaceX的重要性會提高。

可重複使用的星艦火箭，是目前全球最大型且性能最強大的火箭，也是馬斯克實現其長期以來，送人常駐火星願景的關鍵。美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空人重返月球計畫「阿提米絲計畫（Artemis program）」，也打算使用星艦的改良版為月球著陸器。

不過星艦3月初第8次試飛，雖然成功回收超級重型（Super Heavy）推進器，但是搭載的太空船在太空中失控旋轉、隨即爆炸，原定進行的部署示範失敗。這也是星艦繼1月後，再次重演幾乎同樣的事件。

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