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    噁！中國手搖飲名店「滬上阿姨」 被爆使用過期原料

    號稱中國第3大的手搖飲連鎖店「滬上阿姨」，被踢爆使用過期原料。（圖擷自微博）

    號稱中國第3大的手搖飲連鎖店「滬上阿姨」，被踢爆使用過期原料。（圖擷自微博）

    2025/03/15 13:54

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕號稱中國第3大的手搖飲連鎖店「滬上阿姨」，有記者打工臥底調查時發現存在使用過期原料的情況，中國網友對此議論紛紛，有人直呼難怪他一喝這間的飲料就會拉肚子。

    中國民生新聞節目《經視直播》指出，記者前往滬上阿姨「武漢漢口城市廣場店」打工時，發現葡萄柚粒容器上的保存期限標籤寫著2024年12月18日上午11时47分，但到了當天下午1時還繼續用來製作楊枝甘露。

    記者向其他店員反映後，對方竟將標籤撕下丟棄並換成另外1張，保存期限則改至19日深夜11時許。除此之外，記者臥底期間來上班時，發現每天差不多有一半的食材都過期了，但還是照樣用下去，店員指稱這是為了節省成本。

    由於《央視》和消費者協會舉辦的「315」晚會即將播出，《經視直播》這才曝光了這起事件，滬上阿姨表示公司將會對事發店面做出改進並懲罰店長。

    中國網友們看到消息後紛紛留言討論，有人直指其實不只是滬上阿姨，其他品牌也都是這樣做；還有網友痛斥滬上阿姨竟然只做內部懲罰，沒有向消費者提供任何補償，顯然是沒在管那些喝到過期食品的顧客。

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