澤倫斯基稱有很好的機會「結束俄烏戰爭」！這一問題成關鍵

烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，目前有「很好的機會」結束與俄羅斯的戰爭，並透露烏方已接受美國提出的為期30天臨時停火協議。（美聯社）

2025/03/15 12:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，目前有「很好的機會」結束與俄羅斯的戰爭，並透露烏方已接受美國提出的為期30天臨時停火協議。他強調，停火是終結戰爭的第一步，能帶來「沉默」，為後續談判鋪路。

然而，俄羅斯對此持保留態度。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方僅在特定條件獲得滿足的情況下才可能同意停火。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）已與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會面，討論相關提案，並要求美方明確回應俄方立場。

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澤倫斯基則敦促美國及其盟友對俄施加更大壓力，避免普廷拖延談判進程。他警告：「如果美國展現強硬立場，俄羅斯就不敢拖延；若莫斯科不擔心後果，他們就會繼續拖時間。」

據悉，美國近日在沙烏地阿拉伯與烏克蘭官員會晤後，已恢復情報共享與軍事援助。澤倫斯基透露，烏克蘭可借助美國衛星和情報監控長達1000多公里的前線，以確保停火落實。

不過，停火後的「領土問題」仍是最大障礙。俄羅斯要求基輔永久割讓克里米亞及另外四個地區，但烏克蘭已明確拒絕這一條件，稱其領土主權不容談判。

與此同時，美國總統川普表示，他感受到「來自俄羅斯的正面信號」，並相信莫斯科願意推動停火協議。英國首相施凱爾（Keir Starmer）則計劃召集約25位世界領袖舉行視訊會議，敦促各國加強對普廷的壓力，以確保停火協議落實。

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