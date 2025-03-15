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    意外成頭條？川普受訪突遭「死貓」攻擊 現場尷尬反應全都錄

    美國總統川普昨日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地接受記者提問時，意外被一根懸掛式麥克風擊中臉部。（圖翻攝自X/@GuntherEagleman）

    美國總統川普昨日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地接受記者提問時，意外被一根懸掛式麥克風擊中臉部。（圖翻攝自X/@GuntherEagleman）

    2025/03/15 10:26

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地接受記者提問時，意外被一根懸掛式麥克風擊中臉部。這種毛茸茸的防風麥克風罩，業界俗稱「死貓」（dead cat），撞上川普的嘴巴並滑過他的臉頰，場面一度尷尬。

    綜合外媒報導，突發狀況發生時，川普反射性地閉上眼睛，並微微向後傾以避免進一步接觸。事後，他瞪視該記者，眉毛一挑，露出一絲玩味的表情。當麥克風迅速被移開後，川普笑著打趣：「這位記者今晚肯定會成為頭條新聞。」接著，他轉頭問周圍人員：「你們剛才看到了嗎？」以幽默方式化解場面。目前尚不清楚操作麥克風的記者來自哪家媒體機構。

    懸掛式麥克風雖有時顯得突兀，但在總統接近專機或直升機、環境噪音極高的場合中，它能有效收音，因此經常被使用。事件發生後，川普仍保持風度，繼續回答記者提問，隨後登上空軍一號離開。

    該片段經媒體發布至社交平台X後迅速發酵，引發網友熱議。部分人對記者未主動道歉表示不滿，甚至有人懷疑麥克風是否攜帶危險物質，呼籲展開調查；但也有網友認為這一幕既滑稽又無傷大雅，為近期嚴肅的政治氛圍增添一絲輕鬆感。

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