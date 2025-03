意外成頭條？川普受訪突遭「死貓」攻擊 現場尷尬反應全都錄

2025/03/15 10:26

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普昨日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地接受記者提問時,意外被一根懸掛式麥克風擊中臉部。這種毛茸茸的防風麥克風罩,業界俗稱「死貓」(dead cat),撞上川普的嘴巴並滑過他的臉頰,場面一度尷尬。

綜合外媒報導,突發狀況發生時,川普反射性地閉上眼睛,並微微向後傾以避免進一步接觸。事後,他瞪視該記者,眉毛一挑,露出一絲玩味的表情。當麥克風迅速被移開後,川普笑著打趣:「這位記者今晚肯定會成為頭條新聞。」接著,他轉頭問周圍人員:「你們剛才看到了嗎?」以幽默方式化解場面。目前尚不清楚操作麥克風的記者來自哪家媒體機構。

懸掛式麥克風雖有時顯得突兀,但在總統接近專機或直升機、環境噪音極高的場合中,它能有效收音,因此經常被使用。事件發生後,川普仍保持風度,繼續回答記者提問,隨後登上空軍一號離開。

該片段經媒體發布至社交平台X後迅速發酵,引發網友熱議。部分人對記者未主動道歉表示不滿,甚至有人懷疑麥克風是否攜帶危險物質,呼籲展開調查;但也有網友認為這一幕既滑稽又無傷大雅,為近期嚴肅的政治氛圍增添一絲輕鬆感。

A reporter just shoved a microphone into Trump's face.



"She just became a big story tonight... did you see that?" pic.twitter.com/CGw61TjseW