震撼驅逐令！南非大使被美國列為「不受歡迎人物」 將其即刻驅逐

2025/03/15 09:58

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)週五宣布南非駐美大使拉蘇爾(Ebrahim Rasool)為「不受歡迎人物」,要求其離境,這是兩國關係持續惡化的最新跡象。

綜合外媒報導,魯比歐在社交媒體平台X上稱拉蘇爾為「煽動種族主義的政客」,指責他「憎恨美國」和美國總統川普。此舉源於拉蘇爾在南非智庫網路研討會上的發言,其中批評了「讓美國再次偉大」運動,並將其與「至上主義本能」及對美國人口結構變化的反應聯繫起來。

拉蘇爾還提及億萬富豪馬斯克(Elon Musk)參與英國極右翼政治,以及美國副總統范斯(J.D. Vance)會見德國極右翼政黨領導人,暗示「南非的阿非利卡人在整個項目中扮演的角色」是「將白人受害者情節投射為一種政治信號」。

自川普開始第二任期以來,美南關係急劇惡化。川普和馬斯克均聲稱南非白人農民在土地改革政策下受到歧視。南非今年一月頒布的《徵用法案》授權政府在某些情況下無償徵用土地,引發川普政府強烈反彈。

今年二月,魯比歐拒絕出席約翰尼斯堡二十國集團外長會議,隨後川普暫停了對南非的援助,並宣布將促進「逃離政府贊助的基於種族的歧視」的阿非利卡難民重新安置到美國。

拉蘇爾曾是反種族隔離活動人士,今年一月才開始第二次擔任南非駐美大使職務。美國驅逐大使級別外交官的情況極為罕見,突顯兩國關係嚴重惡化。美國國務院和南非駐華盛頓大使館尚未對此事發表評論。

South Africa's Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.



Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates @POTUS.



We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx