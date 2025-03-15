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    震撼驅逐令！南非大使被美國列為「不受歡迎人物」 將其即刻驅逐

    美國國務卿魯比歐周五宣布南非駐美大使拉蘇爾為「不受歡迎人物」，要求其離境，這是兩國關係持續惡化的最新跡象。（美聯社）

    美國國務卿魯比歐周五宣布南非駐美大使拉蘇爾為「不受歡迎人物」，要求其離境，這是兩國關係持續惡化的最新跡象。（美聯社）

    2025/03/15 09:58

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週五宣布南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）為「不受歡迎人物」，要求其離境，這是兩國關係持續惡化的最新跡象。

    綜合外媒報導，魯比歐在社交媒體平台X上稱拉蘇爾為「煽動種族主義的政客」，指責他「憎恨美國」和美國總統川普。此舉源於拉蘇爾在南非智庫網路研討會上的發言，其中批評了「讓美國再次偉大」運動，並將其與「至上主義本能」及對美國人口結構變化的反應聯繫起來。

    拉蘇爾還提及億萬富豪馬斯克（Elon Musk）參與英國極右翼政治，以及美國副總統范斯（J.D. Vance）會見德國極右翼政黨領導人，暗示「南非的阿非利卡人在整個項目中扮演的角色」是「將白人受害者情節投射為一種政治信號」。

    自川普開始第二任期以來，美南關係急劇惡化。川普和馬斯克均聲稱南非白人農民在土地改革政策下受到歧視。南非今年一月頒布的《徵用法案》授權政府在某些情況下無償徵用土地，引發川普政府強烈反彈。

    今年二月，魯比歐拒絕出席約翰尼斯堡二十國集團外長會議，隨後川普暫停了對南非的援助，並宣布將促進「逃離政府贊助的基於種族的歧視」的阿非利卡難民重新安置到美國。

    拉蘇爾曾是反種族隔離活動人士，今年一月才開始第二次擔任南非駐美大使職務。美國驅逐大使級別外交官的情況極為罕見，突顯兩國關係嚴重惡化。美國國務院和南非駐華盛頓大使館尚未對此事發表評論。

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