不靠美國了！歐盟敦促成員國今年軍援烏克蘭1.4兆元

歐盟外交事務高級代表卡拉斯力促歐盟成員國承諾今年對烏克蘭提供價值400億歐元的軍援。圖為卡拉斯13日在加拿大七大工業國外長會議記者會發言。（彭博社）

2025/03/14 23:59

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國軍援烏克蘭多變之際，根據14日看到的1項提案，歐洲聯盟（EU）正力促其成員國承諾，在今年提供烏克蘭價值高達400億歐元（約台幣1.434兆元）的武器。

在美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基於白宮嚴詞交鋒後，華府一度暫停軍援烏克蘭；儘管該援助在烏國同意美方所提的30天停火協議後恢復，但俄羅斯迄今尚未同意停火。

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而前述的這項來自歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）的軍援烏克蘭提案，目的在於讓歐盟各國能「加速與專注於」滿足對抗俄國入侵的基輔當局的最緊迫需求。

根據法新社看到的文件，該提案鼓勵援烏的歐盟各國在2025年提供暫定價值至少200億歐元的軍援，以及依烏國需求可達400億歐元。

該提案稱各國應根據其「經濟實力」提供援助，以及該提案有部分涉及2025年提供給烏克蘭的200萬枚砲彈。

文件中說，援烏款中有近20億歐元來自遭歐盟凍結的俄國資產的利潤，以及先前承諾提供給烏克蘭的資金。

外交界人士指出，該提案恐遭被控援烏不力的法國、義大利與西班牙等歐盟經濟大國反對；此外，為避免遭親俄羅斯的歐盟成員國匈牙利阻撓，該提案可能僅對有意願的國家開放，但相關討論仍在進行中。

官員還說，該援烏計劃還可能向非歐盟成員的英國與挪威等歐洲國家開放。

預計17日在比利時布魯塞爾召開的歐盟外長會議將討論此提案。

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