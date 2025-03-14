川普政府要求聯合國機構自清 揭露與共產主義、反美關係

聯合國總部前懸掛的各國旗幟。（美聯社檔案照）

2025/03/14 19:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上任後，力倡「美國優先」，《美聯社》14日報導，川普政府要求接受或者發放美國資金的聯合國人道機構，揭露其機構與共產主義、社會主義或者「反美」信念的任何關係。

根據《美聯社》取得的調查問卷複本，以及美國和聯合國官員透露的消息，川普政府正要求這些機構填寫問卷，披露這些關係。聯合國兒童基金會（UNICEF）和聯合國難民署（UNHCR），與最近被解散的美國國際開發總署（USAID）僅存部門和辦公室一樣，都收到了這份問卷。

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這是川普政府試圖剷除其所謂聯邦政府「浪費、欺騙和濫用」的最新動作。1名現任美國國際開發署職員，以及1名美方官員、3名聯合國官員證實此事，但是目前還不清楚這份問卷發放對象有多廣。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）13日被問及此事，表示「我從我們的一些同僚那得知，有幾個機構已經收到這類問卷」。其他官員因擔心遭報復，在透露此事時要求匿名。

問卷中雖然有的是常規問題，但是也有些問題探詢川普政府關切的一些事項，包括是否提供任何與墮胎有關的照護，或者進行推動多元、平等和包容（DEI）或者「性別意識形態」議題相關的計畫。

問卷也要求受訪者確認旗下計畫「不是氣候或『環境正義』計畫」，其機構鼓勵言論自由，並且「不與和共產主義、社會主義或極權主義政黨，或任何宣揚反美信念的政黨有關係之實體合作」；也詢問這些機構「是否透過限制對國際組織或全球治理結構（例如聯合國、世界衛生組織等）的依賴，來強化美國主權」。

問卷第二部分要求受訪機構，針對一些問題，給予從「沒有影響」到「重大影響」不等的評分，這些問題包括：其計畫「對防範非法移民進入美國有何影響」、「對抗衡包括中國在內的惡意影響，有多大的直接影響」等。

一名美國前外交官表示，這些問題對任何在海外從事發展工作的人來說，都似乎「具侵擾性和令人感到不舒服」。前總統歐巴馬（Barack Obama）和川普第一任政府期間的外交官向農（Thomas Shannon）說，聯合國有來自193個國家的代表，涵蓋各種種族、性別和語言，「多元是一個事實，不是一種意識形態」，「我會希望美國能了解，也許除了少數例外，聯合國的計畫並非旨在推動『覺醒』意識形態，而是為了解決非常真實的障礙和挑戰」。

美國總統川普。（路透）

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