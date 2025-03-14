伊朗女攀岩手「不戴頭巾」消失2年 證實已在西班牙定居

伊朗知名攀岩運動員埃爾納茲（Elnaz Rekabi）2022年未戴頭巾參賽，回國後銷聲匿跡。（法新社）

2025/03/14 21:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗知名攀岩運動員埃爾納茲（Elnaz Rekabi）2022年未戴頭巾參賽，引發全球關注，回國後更是銷聲匿跡。近日，她的哥哥達沃德（Davood Rekabi）證實，埃爾納茲已離開伊朗，前往西班牙定居。

根據《每日郵報》報導，2022年9月，出身伊朗庫德族的艾米尼（Mahsa Amini）因未正確佩戴頭巾被道德警察拘留，期間疑似遭到毆打，最後傷重身亡，激起伊朗全國示威浪潮。隔月，埃爾納茲在韓國首爾舉行的亞洲攀岩錦標賽中，未佩戴伊斯蘭頭巾參賽，被視為聲援艾米尼之死的抗議。

請繼續往下閱讀...

比賽後，埃爾納茲曾表示，未戴頭巾是「非故意的」。然而，外界普遍猜測她受到當局壓力，被迫發表此聲明。回國後，她一度從公眾視野中消失，有報導稱她被軟禁，並被禁止出國比賽。

然而，埃爾納茲的家人也遭遇打壓。不久後，她的家族住宅遭到伊朗政府拆除，相關畫面在網路上流傳。影片中，她的哥哥達沃德站在瓦礫堆中，神情哀傷，地上散落著獎牌。據當地媒體報導，該建築因缺乏合法建築許可證而遭到拆除，並非因埃爾納茲未戴頭巾參賽的事件所導致。但外界普遍認為，這起拆遷事件與她的舉動不無關聯。

時隔2年，她的哥哥達沃德在Instagram上發文證實，埃爾納茲已離開伊朗，定居在西班牙，並表示「我希望那裡對妳來說更好，這樣我們想念妳時，內心就不會如此沉重。」目前，尚不清楚埃爾納茲具體何時、以何種方式離開伊朗。

埃爾納茲的離開，讓人聯想到另一位伊朗女運動員哈德姆（Sara Khadem）。哈德姆在2022年12月的國際西洋棋比賽中未戴頭巾參賽，隨後移居西班牙，並於2023年獲得西班牙國籍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法