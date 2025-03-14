行李超重可疑！地勤打開竟塞滿「這1物」 網笑翻：念念不忘

行李箱超重引起地勤人員懷疑，沒想到打開一看竟都是「北海道經典啤酒」。（擷取自社群平台X） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2025/03/14 19:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾到外地旅遊，難免會購買伴手禮。一名日本網友分享，先前搭機時「行李超重太多」，地勤人員要求打開檢查，「一整箱啤酒」映入眼簾，讓在場的人全部傻眼，照片曝光後，驚呆眾多網友並直呼，「連換洗衣物都不要，就只要啤酒」。

日本網友在社群平台X發文，日前在新千歲機場托運行李時，因為行李重達42公斤，被地勤人員盯上，機場人員也立刻廣播尋找當事人，並解釋因單一件行李最大限重32公斤，因為重量實在不尋常，當場便將他包圍要求打開行李接受檢查。

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沒想到地勤人員打開後，行李箱全被塞滿「札幌經典啤酒」（Sapporo Classic），總共約有72罐，場面宛如在走私啤酒一樣，讓在場的所有人都相當尷尬。後來原PO解釋，因為自己長年在外地工作，通常都是在亞馬遜網購，但這次想挑戰裝滿的極限，由於搭乘的是頭等艙，所以多出來的行李重量不需額外付費。

貼文曝光後，引起網友熱議，「喝過一次，確實念念不忘」、「難道不能用快遞運送嗎？」、「事實證明大家都愛喝這款啤酒」、「這畫面也太好笑」、「看來這個他離不開心愛的啤酒了」、「我每次回到北海道，也是會帶超多伴手禮離開」。

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