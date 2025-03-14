為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    行李超重可疑！地勤打開竟塞滿「這1物」 網笑翻：念念不忘

    行李箱超重引起地勤人員懷疑，沒想到打開一看竟都是「北海道經典啤酒」。（擷取自社群平台X） <h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

    行李箱超重引起地勤人員懷疑，沒想到打開一看竟都是「北海道經典啤酒」。（擷取自社群平台X）

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    2025/03/14 19:36

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾到外地旅遊，難免會購買伴手禮。一名日本網友分享，先前搭機時「行李超重太多」，地勤人員要求打開檢查，「一整箱啤酒」映入眼簾，讓在場的人全部傻眼，照片曝光後，驚呆眾多網友並直呼，「連換洗衣物都不要，就只要啤酒」。

    日本網友在社群平台X發文，日前在新千歲機場托運行李時，因為行李重達42公斤，被地勤人員盯上，機場人員也立刻廣播尋找當事人，並解釋因單一件行李最大限重32公斤，因為重量實在不尋常，當場便將他包圍要求打開行李接受檢查。

    沒想到地勤人員打開後，行李箱全被塞滿「札幌經典啤酒」（Sapporo Classic），總共約有72罐，場面宛如在走私啤酒一樣，讓在場的所有人都相當尷尬。後來原PO解釋，因為自己長年在外地工作，通常都是在亞馬遜網購，但這次想挑戰裝滿的極限，由於搭乘的是頭等艙，所以多出來的行李重量不需額外付費。

    貼文曝光後，引起網友熱議，「喝過一次，確實念念不忘」、「難道不能用快遞運送嗎？」、「事實證明大家都愛喝這款啤酒」、「這畫面也太好笑」、「看來這個他離不開心愛的啤酒了」、「我每次回到北海道，也是會帶超多伴手禮離開」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播