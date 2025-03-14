南韓食品漲價潮！官員批企業「政局動盪趁機調漲」

南韓農心食品將自本月17日調漲旗下17項產品價格，包括人氣商品辛拉麵。（歐新社資料照）

2025/03/14 11:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓多家大型食品企業近日接連漲價，連鎖速食龍頭麥當勞更僅隔10個月再度漲價。對此1名南韓官員分析，企業應是看準政局動盪的情況下趁機調漲。

據《韓聯社》報導，南韓麥當勞14日宣布，旗下20款產品價格將自本月20日起，調漲100至300韓元（約新台幣2.3至6.8元），平均漲幅2.3%，其中代表性商品「大麥克套餐」從7200韓元（約新台幣163元）漲至7400韓元（約新台幣168元）。

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《韓聯社》指出，南韓麥當勞去年5月才調漲16款產品價格，距離本次漲價相隔不到1年。

與此同時，南韓最大速食麵品牌「農心食品」將自17日起調漲速食麵和零食等17項產品價格，人氣商品「辛拉麵」價格調漲至1000韓元（約新台幣23元）。

CJ集團「第一製糖」本月已調漲旗下20項產品價格；SPC集團「巴黎貝甜」、CJ集團「多樂之日」也調漲蛋糕和麵包價格。此外，星巴克等多家連鎖咖啡品牌均在今年1月漲價。

《韓聯社》稱，有觀點批評食品企業「在國政運作出現空白的情況下趁機漲價」。1名南韓政府官員表示，今年截至目前已有10餘家食品企業調漲商品價格，「似乎有意趕在彈劾政局平息之前漲價」。

南韓統計廳發布的數據顯示，2月份加工食品價格與上月相比上漲了2.9%，漲幅創下近13個月以來新高。

南韓總統尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，僅持續6小時後就因國會反對而解除。今年1月中旬，尹錫悅被指控涉嫌叛亂遭逮捕。

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