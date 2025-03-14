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    路透民調：美國民眾對川普擴大領土興趣缺缺

    路透/益普索民調顯示，美國民眾對川普擴大美國領土的目標並不感興趣。（彭博資料照）

    路透/益普索民調顯示，美國民眾對川普擴大美國領土的目標並不感興趣。（彭博資料照）

    2025/03/14 10:18

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕路透/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，美國民眾對總統川普（Donald Trump）擴大美國領土的目標並不感興趣。川普近日不斷威脅控制巴拿馬運河、格陵蘭（Greenland）、加薩走廊，甚至鄰國加拿大。

    據《路透》報導，被問及川普應該優先應對哪些議題時，只有1%的受訪者選擇了擴大美國領土；61%的受訪者選擇了抑制通膨；13%的受訪者則認為川普應該專注縮小聯邦政府規模。

    與此同時，只有17%的受訪者支持川普控制加拿大，當中包括26%的共和黨人。約21%的受訪者支持川普接管加薩、實現中東和平的想法，當中包括34%的共和黨人。

    多數專家認為川普的加薩政策不可行，人權組織更抨擊這等同於「種族清洗」（Ethnic Cleansing）。然而，川普接管格陵蘭、巴拿馬運河的目標得到了共和黨支持者廣泛支持。

    路透/益普索民調顯示，65%的共和黨人同意「美國應該控制巴拿馬運河以保護其經濟」，約89%的民主黨人不同意；約45%的共和黨人同意「美國應該控制格陵蘭促使美軍進一步保衛該領地」，約88%的民主黨人不同意。

    川普14日表示，有信心美國終將兼併丹麥自治領土格陵蘭。格陵蘭礦產資源豐富，又位處通往北極的重要航道，戰略位置相當關鍵。

    路透/益普索對1422名美國成人，進行全美範圍的網路民調，誤差幅度為正負3個百分點。

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