路透民調：過半美國民眾擔心川普與俄羅斯走太近

路透/益普索民調顯示，過半美國民眾認為川普與俄羅斯「關係過於密切」。（歐新社資料照）

2025/03/14 08:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕路透/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，過半美國民眾認為，美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯「關係過於密切」，當中包括25%的共和黨人。川普展開第二任期後，徹底改變了美國的外交方針，引發國際關注。

據《路透》報導，12日完成的民調指出，美國民眾對川普的擴張主義政策並不感興趣。川普近日不斷威脅控制巴拿馬運河、格陵蘭、加薩，甚至鄰國加拿大。

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約56%的受訪者（當中包括89%的民主黨人、27%的共和黨人）同意川普與莫斯科關係過於密切的看法。另有40%的受訪者不同意該說法；4%的受訪者沒有回答這個問題。

今年1月上任以來，川普徹底改變了美國的外交政策，在電視直播的白宮會談上與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發生爭執，當面指責其不知感恩。

然而，川普政府近日提議俄烏雙方停火30天，克里姆林宮卻對此興趣缺缺。

川普曾公開表示，相當欽佩俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的領導能力。如今川普毫不猶豫親近俄羅斯，震驚了美國的傳統盟友，紛紛提出離開以美國為中心體系、另尋出路的計畫，法國有意擴大核保護傘至全歐；波蘭也考慮建立核武。

川普認為，對基輔採取強硬立場是結束俄烏戰爭的關鍵。路透/益普索民調也顯示，多數美國民眾支持川普秉持「交易方式」援助烏克蘭的原則。

約44%的受訪者表示，他們支持川普「獲得烏克蘭部分礦產資源為條件」的計畫。逾6成共和黨支持者同意這個做法；約2成民主黨支持者也同意這個做法。

整體而言，川普的支持率在過去數週一直穩定保持在44%，支持率明顯高於他的第一任期及民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）執政的大部分時間。

路透/益普索對1422名美國成人，進行全美範圍的網路民調，誤差幅度為正負3個百分點。

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