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    蒲亭盼直接討論俄烏停火協議 川普：樂意見面或通話

    2025/03/14 03:15

    〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭今天表示，原則同意美國主導的俄烏停火30天方案，但需要與美官員直接討論更多細節。美國總統川普對此回應，樂意與蒲亭會面或通話，但「我們必須盡快把這事解決」。

    蒲亭（Vladimir Putin）表示，俄國同意美國的烏克蘭戰爭停火方案，但任何停火都必須解決衝突的根本原因，且還有許多細節得處理。

    美媒CNBC報導，蒲亭還說，俄羅斯需要和美國官員討論，「也許要打電話給川普總統，一起討論」，並強調，「我們支持以和平方式結束這場衝突的想法」。

    對此，川普今天下午在白宮接見北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）回應媒體提問表示，蒲亭的發言「很正面，但這還不夠」，「我很樂意跟他見面或通話，但我們需要盡快把這事解決」。

    川普強調，每天都有人因俄烏戰爭喪命，「我們沒有太多時間，必須盡快解決，這應該不會太困難」。

    美國和烏克蘭高層11日在沙烏地會談後，烏克蘭接受華府提出停火30天的建議，包含立即實施為期30天的臨時停火，經雙方同意，可以延長停火期限；美國隨後也恢復對烏克蘭軍援和情報共享。

    川普表示，停火是第一階段，美烏雙方已討論過最終協議的諸多細節，現在就看俄羅斯是否接受，「如果他們不接受，全球將為此感到失望」。（編輯：楊昭彥）1140314

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