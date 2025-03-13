烏克蘭靠停火換立即紅利 但俄烏衝突根本問題仍未解

美國談判人員已到莫斯科送交停火30天提案。圖為13日在美國駐莫斯科大使館外飄揚的俄羅斯國旗與美國國旗。（法新社）

2025/03/13 22:42

〔編譯張沛元／綜合報導〕《路透》分析指出，透過同意華府的停火提議，烏克蘭實現若干重大的短期目標，特別是保住與美國總統川普之間一度瀕危的關係，但烏克蘭與俄羅斯衝突的核心問題仍未解。

在烏克蘭同意美方的30天臨時停火建議後，美國已將方案送交俄羅斯，意即如今停火與否視莫斯科的態度而定，基輔得以卸下與日俱增的「不樂見和平」的壓力。在此同時，華府也因烏克蘭同意停火建議而恢復軍援與情報共享，這對基輔顯然是大利多。

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參與美烏會談的烏克蘭高官卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）說，對烏克蘭而言，重要的是隨停火而來的兩大要事：立即解除暫停軍援與情報共享，此為美烏會談與聯合聲明的「最重要成果」之一。

卓夫科瓦還大讚美烏會談整體氣氛具有「建設性」，超越修復雙邊關係，擴及平等夥伴間的協調行動。

卓夫科瓦透露會談並未涉及太多領土問題，並稱烏克蘭絕不割讓任何領土。俄羅斯目前控制近5分之1的烏克蘭領土，據信俄方就算同意停火，也不會放棄這些土地。

曾任烏克蘭防長的軍事分析家的札戈羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）認為，同意停火明顯改善美烏關係，但也警告說，值此美俄直接有外交接觸以及華府顛覆其戰爭政策數週後，俄烏間的深層根本性難題依然存在。

札戈羅德紐克指出，沒人知道俄方會拿什麼來換取和平，也不知道華府是會採取烏方立場，還是採取俄方看法比烏方重要的立場。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）的俄羅斯與歐亞計畫資深顧問研究員吉爾斯（Keir Giles）也指出有此等風險。

吉爾斯說，在未能長期保證以確保戰爭真的會結束的的情況下，就喊停火以便把戰爭前線固定在目前位置，有為俄羅斯送上大禮之虞，使之能永久控制目前佔領區，以及就地凍結、而非解決衝突。

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