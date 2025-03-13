杜特蒂拒絕按指紋、威脅提告 菲國警方揭露逮捕內幕

菲律賓前總統杜特蒂因任內「掃毒戰爭」致數千人死亡，遭國際刑事法院以「反人類罪」為由簽發逮捕令。（資料照，美聯社）

2025/03/13 21:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓前總統羅杜特蒂（Rodrigo Duterte）因國際刑事法院（ICC）指控「反人類罪」，本週二（3月11日）在馬尼拉被捕。逮捕過程充滿戲劇性，他不僅拒絕警方採集指紋，還威脅對執法人員提告，甚至怒嗆：「想帶我去海牙，先殺了我！」菲律賓警方13日首度披露，這場對峙在空軍基地僵持12小時，才將這名79歲前領袖押往荷蘭海牙受審。

負責逮捕行動的菲律賓國家警察少將尼托雷（Nicolas Torre）透露，杜特蒂當天從香港返回馬尼拉，在尼諾伊·亞基諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）落地後隨即落網，當時他與伴侶、女兒及友人同行。警方將他押至維拉莫空軍基地（Villamor Air Base）進行拘捕程序，準備搭乘政府包租的灣流G550專機前往海牙。然而，杜特蒂及其家人、律師強烈抗拒，場面一度失控。

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托雷向《美聯社》表示，對峙氣氛緊張，持續約12小時。他說：「我們要求採集指紋，他堅決不從，還威脅要控告我。」期間，杜特蒂的伴侶用手機重擊一名警官頭部致傷，其女兒、現任副總統薩拉（Sara Duterte）則對托雷口出惡言。托雷回憶，一段廣傳的影片顯示杜特蒂質問：「你們要直接把我拖上飛機？」並撂下狠話：「除非殺了我，否則別想帶我去海牙！」最終，警方強行突破人群，將他押上飛機。

杜特蒂的律師團批評，菲國當局未出示ICC逮捕令，程序違反憲法權利，且菲律賓已退出ICC，質疑政府將前總統交給外國的合法性。莎拉·杜特蒂痛斥此舉「出賣國家主權」，稱：「這不是正義，而是壓迫！」她認為，連前總統都被送往國際法庭，是對菲律賓獨立的羞辱。

對此，現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在杜特蒂離境後深夜發表全國電視講話，否認副總統指控，強調此舉符合國際義務，並非喪權辱國。馬可仕與莎拉原為2022年大選盟友，如今卻因政見分歧反目，這場逮捕更讓兩人衝突白熱化。

杜特蒂任內（2016-2022）以鐵腕掃毒聞名，其「反毒戰爭」造成數千人死亡，引發人權爭議。ICC此次以「反人類罪」通緝他，使他成為繼蘇丹前總統巴席爾（Omar al-Bashir）後，又一位面臨國際審判的國家領袖。諷刺的是，他在被捕前於香港對支持者坦言：「如果這是我的命運，我接受。」如今，他將在海牙面對全球矚目的審判。

杜特蒂過去言行狂放，曾辱罵美國前總統歐巴馬「下地獄」，也因教宗方濟各（Pope Francis）訪菲引發交通問題而破口大罵，後迫於壓力道歉。如今，他從權力頂峰跌落，成為人權團體眼中的「歷史性勝利」，象徵反對國家暴力的里程碑。

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