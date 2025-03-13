華為涉行賄歐洲議會議員影響對中政策 比、葡兩國大舉搜索

華為標誌和歐盟旗。（法新社）

2025/03/13 19:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕比利時當局調查中國通訊設備商華為涉嫌行賄歐洲議會議員，13日清晨搜索華為公司的布魯塞爾辦公室，以及多名為該公司行賄遊說者的住處，葡萄牙警方也配合搜索一家涉嫌居間匯款的公司。

《歐洲新聞台（Euronews）》網站和《法新社》13日報導，搜索行動消息由新聞調查平台《跟隨金錢（Follow the Money）》和比利時媒體《竅門週刊（Knack）》、《晚訊報（Le Soir）》揭露。比利時檢方表示，13日出動約100名警力，在比、葡兩國共21處住家等地點搜索，搜查包括賄賂、偽造、洗錢和犯罪組織等可能的犯罪證物，同時也沒收文件和電子設備，已有「數人」被拘捕。

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報導指出，華為公司被控賄賂歐洲議會議員，試圖影響歐盟決策，消息人士透露，此案牽涉大約15名現任、前任歐洲議會議員。

這項仍在進行的調查行動重點人物是41歲說客歐塔提（Valerio Ottati）。歐塔提6年前加入華為，在那之前曾擔任參與歐洲議會中國文件工作的義大利歐洲議會議員助理。

中央社引述晚訊報報導，歐塔提是因人脈關係被華為聘為歐洲區公關主管，他安排許多與歐洲議會議員會面、邀請出席活動等事務；華為賄賂方式包括送出高價禮品、足球賽門票、華為手機以及數千歐元的匯款。由於部分匯款透過一家葡萄牙公司進行，葡國司法單位也協助這次的搜索行動。

晚訊報指出，初步調查顯示，華為非法遊說的目標，是對抗美國自2019年以來，在歐洲強化對華為的負面印象，如指控該公司進行間諜活動；華為試圖影響歐洲議會，使歐盟對其投資持開放態度。

若現任議員確實涉案，比利時將請求歐洲議會免除相關議員豁免權。歐洲議會一名發言人說，「議會注意到此訊息，若提出請求，（議會）向來充分配合司法主管機關」。歐洲新聞台報導，目前所知，調查行動尚未搜索歐洲議會場所，比國檢方也還沒提出前述請求。

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