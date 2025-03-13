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    美國德州理工大學爆炸！人孔蓋狂噴火焰畫面曝 全校停電急撤停課

    美國德州理工大學爆炸後緊急疏散。（美聯社）

    美國德州理工大學爆炸後緊急疏散。（美聯社）

    2025/03/13 20:34

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州理工大學（Texas Tech University）12日驚傳校園爆炸，多個下水道人孔蓋突然噴出火焰與濃煙，校方緊急疏散多棟建築內人員，宣布本週全面停課。

    綜合外媒報導，當地時間晚間7點，消防隊接獲疑似天然氣外洩通報，趕抵現場發現多個人孔蓋不斷冒出濃煙與火焰，接著發生爆炸。最初校方通報指稱事故發生在變電站，後來更正為地下管線，但確切原因仍待調查。

    目擊學生說，爆炸瞬間產生巨大煙圈，像是卡通畫面般直衝約60公尺的高空，校內多棟建築隨即停電，整個校園陷入黑暗，部分師生受困電梯。校方說，由於供電中斷，後續修復恐需數日，建議學生儘早返家，教師與職員則改為遠端辦公。

    德州理工大學位於美國德州拉巴克（Lubbock），校園占地1800英畝，學生人數超過4萬人。

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