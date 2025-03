美國德州理工大學爆炸！人孔蓋狂噴火焰畫面曝 全校停電急撤停課

2025/03/13 20:34

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州理工大學(Texas Tech University)12日驚傳校園爆炸,多個下水道人孔蓋突然噴出火焰與濃煙,校方緊急疏散多棟建築內人員,宣布本週全面停課。

綜合外媒報導,當地時間晚間7點,消防隊接獲疑似天然氣外洩通報,趕抵現場發現多個人孔蓋不斷冒出濃煙與火焰,接著發生爆炸。最初校方通報指稱事故發生在變電站,後來更正為地下管線,但確切原因仍待調查。

目擊學生說,爆炸瞬間產生巨大煙圈,像是卡通畫面般直衝約60公尺的高空,校內多棟建築隨即停電,整個校園陷入黑暗,部分師生受困電梯。校方說,由於供電中斷,後續修復恐需數日,建議學生儘早返家,教師與職員則改為遠端辦公。

德州理工大學位於美國德州拉巴克(Lubbock),校園占地1800英畝,學生人數超過4萬人。

???????????? GREEN FLAMES ERUPT FROM MANHOLE AT TEXAS TECH CAMPUS, MULTIPLE BUILDINGS EVACUATED



Lubbock Fire Rescue is battling mysterious green flames shooting from a manhole at Texas Tech University in Lubbock, Texas.



The department confirmed it's responding to "multiple fires" on… pic.twitter.com/uFqx2dPXuy