吳哥窟考古大驚喜！ 800年佛像軀幹時隔百年出土與佛首合體

今年2月拍攝的照片顯示在吳哥窟挖掘出的一尊無首佛像軀幹，據信是1927年所發現的佛首的身體部份。（美聯社）

2025/03/13 18:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕柬埔寨吳哥窟以千年神廟遺址、佛像古文物著稱，考古學家最近在當地挖掘出估計有約800年歷史的佛像軀幹，與將近100年前在同一地點發現的一具佛首吻合，令學界大感驚喜，也可望讓這尊珍貴的文物，完整重現世人眼前。

《美聯社》13日報導，考古學家賽門（Neth Simon）說，這尊佛像軀幹據信年代為12或13世紀，是柬埔寨與印度專家合作的團隊，上月在塔布蘢寺（Ta Prohm，又譯為「塔普倫寺」）挖掘到的，同時發現另外29個碎片，看來也都屬於同一尊佛像。

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賽門接受美聯社電話訪問時說，「我們挖掘出這尊雕像時，確實是一大驚喜，因為我們之前只發現一些零散小碎片」。

該佛像頭部1927年在同一座寺廟遺址被發現，目前由位於金邊的柬埔寨國家博物館典藏。賽門說，軀幹與佛首發現地點相距約50公尺，經光學電子掃描確認兩者吻合。

這尊石雕高1.6公尺，與吳哥窟中以面帶微笑著稱的巴戎寺（Bayon temple）佛像，具有相同的藝術風格。賽門指出，此佛像刻劃珠寶、法袍和綬帶等精緻細節，尤其引人注意的是其橫跨胸前的左手姿勢，「在柬埔寨藝術中不常出現」。

她表示，現在這尊佛像只剩右手仍然尚未被發現，完整重建指日可待，該團隊將向柬埔寨文化與藝術部申請，批准將這尊分離了1世紀的佛像重新組合。

吳哥遺址廣達約400平方公里，保存9到15世紀遺跡，被學界公認為東南亞其中一個最重要的考古遺址，當地也因此成為柬埔寨最熱門旅遊地點。

政府機構「吳哥窟遺址保護與管理局（Apsara National Authority）」表示，目前挖掘工作旨在整理與保存分散在塔布蘢寺各處的文物，彰顯柬國持續保護、也理解其文化遺產之豐富。

今年2月拍攝的照片顯示在吳哥窟挖掘出的一尊無首佛像軀幹。（美聯社）

吳哥窟是東南亞其中一個最重要的考古地點。（法新社）

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