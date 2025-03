義大利火山區規模4.4地震狂晃影片曝 居民嚇醒驚逃

2025/03/13 20:51

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕義大利南部那不勒斯(Naples)火山地區凌晨發生規模4.4地震,地震深度僅約3公里,是當地近40年來最強地震。外媒指出,震央靠近沿海城鎮波佐利(Pozzuoli),地震發生時伴隨巨大轟鳴聲,整座城市居民從睡夢中驚醒,嚇得紛紛逃到室外避難。

綜合外媒報導,地震發生在當地時間13日凌晨1點25分,搖晃約持續20秒,震央位於地質活動頻繁、那不勒斯市區以西的休眠火山坎皮佛莱格瑞(Campi Flegrei)下方,震後2小時內餘震不斷,造成部分地區電力中斷、多棟建築受損,居民也不敢回到家中,選擇繼續待在街上或睡在車內。

請繼續往下閱讀...

報導指出,那不勒斯的巴尼奧利地區(Bagnoli)受災較嚴重,有房屋大門被堵住,民眾受困家中,一些人設法從窗戶逃生,救援持續中。靠近震央的沿海城鎮波佐利有女子逃生不及,被塌下來的天花板壓傷,所幸已被消防員救出。

網路流傳的畫面顯示,地震後多處房屋碎裂,大量瓦礫擊中路邊汽車擋風玻璃或掉落人行道,就連那不勒斯知名景點、擁有600多年歷史的「聖安娜教堂」(Chiesa di Sant'Anna)也受到衝擊,警消正在評估鐘樓結構穩定性。義大利當局已成立救援協調中心評估損害,災區附近學校停課1天。

????Earthquake in Italy!



A 4.4 magnitude earthquake hit Campi Flegrei near Naples, Italy!



The region has been experiencing frequent tremors—sign of something bigger?#Terremoto #Italy #earthquake #DandiMarch Fetterman #Kursk pic.twitter.com/aw5TUkeKX8