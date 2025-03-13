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    義大利火山區規模4.4地震狂晃影片曝 居民嚇醒驚逃

    位在義大利南部的那不勒斯（Naples）火山地區，在當地凌晨發生規模4.4地震，震源深度僅約3公里，屬極淺層地震，也是當地近40年以來的最強震。（歐新社）

    位在義大利南部的那不勒斯（Naples）火山地區，在當地凌晨發生規模4.4地震，震源深度僅約3公里，屬極淺層地震，也是當地近40年以來的最強震。（歐新社）

    2025/03/13 20:51

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利南部那不勒斯（Naples）火山地區凌晨發生規模4.4地震，地震深度僅約3公里，是當地近40年來最強地震。外媒指出，震央靠近沿海城鎮波佐利（Pozzuoli），地震發生時伴隨巨大轟鳴聲，整座城市居民從睡夢中驚醒，嚇得紛紛逃到室外避難。

    綜合外媒報導，地震發生在當地時間13日凌晨1點25分，搖晃約持續20秒，震央位於地質活動頻繁、那不勒斯市區以西的休眠火山坎皮佛莱格瑞（Campi Flegrei）下方，震後2小時內餘震不斷，造成部分地區電力中斷、多棟建築受損，居民也不敢回到家中，選擇繼續待在街上或睡在車內。

    報導指出，那不勒斯的巴尼奧利地區（Bagnoli）受災較嚴重，有房屋大門被堵住，民眾受困家中，一些人設法從窗戶逃生，救援持續中。靠近震央的沿海城鎮波佐利有女子逃生不及，被塌下來的天花板壓傷，所幸已被消防員救出。

    網路流傳的畫面顯示，地震後多處房屋碎裂，大量瓦礫擊中路邊汽車擋風玻璃或掉落人行道，就連那不勒斯知名景點、擁有600多年歷史的「聖安娜教堂」（Chiesa di Sant'Anna）也受到衝擊，警消正在評估鐘樓結構穩定性。義大利當局已成立救援協調中心評估損害，災區附近學校停課1天。

    那不勒斯知名景點、擁有600多年歷史的「聖安娜教堂」（Chiesa di Sant'Anna）也受到地震衝擊，目前正被警消評估鐘樓結構的穩定性。（歐新社）

    那不勒斯知名景點、擁有600多年歷史的「聖安娜教堂」（Chiesa di Sant'Anna）也受到地震衝擊，目前正被警消評估鐘樓結構的穩定性。（歐新社）

    震後2小時內發生多起餘震，造成部分地區電力中斷、多棟建築受損，當地民眾也不敢回到家中，選擇繼續待在街上或睡在車內，以即時躲避可能的餘震。（路透）

    震後2小時內發生多起餘震，造成部分地區電力中斷、多棟建築受損，當地民眾也不敢回到家中，選擇繼續待在街上或睡在車內，以即時躲避可能的餘震。（路透）

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